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Wuhan'a giden DSÖ ekibini karantinaya aldılar!

Çin'in Wuhan kentine giderek koronavirüs salgını hakkında inceleme yapacak olan DÜnya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) bağlı ekipten iki kişi Singapur'da tutularak burada karantinaya alındı.

15 Ocak 2021 Cuma 20:12
Wuhan'a giden DSÖ ekibini karantinaya aldılar!
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Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı bilim insanlarından oluşan bir ekip, koronavirüs salgının kökenini araştırmak içinn Wuhan'a gittiler. Fakat, iki bilim insanı Singapur'da tutularak burada karantinaya alındı. Çin'li yetkililer bilim insanlarına tek başlarına kanıt toplamaları için izin verilmeyeceğini duyurdular.

DSÖ ekibinin Wuhan kentine alındığını ve burada bir otele yerleştirilerek karantinaların devam ettiğini söyleyen Çin Dışişleri Bakanı Sözcüsü Cao Licien, söz konusu araştırma için Çinli bilim insanlarıyla bir araştırma içerisinde olduklarını söyledi.

Wuhan'a giden söz konusu 13 kişilik ekiple ilgili basın açıklaması yapan Licien, koronavirüs salgının önlenmesi konusunda yeni düzenlemelere uyulacağını ve Çinli uzmanların da katkılarıyla bu süreç içerisinde DSÖ heyetine kolaylıklar sağlanabileceğine dikkat çekti.

Wuhan'da bulunan heyetin 14 gün sürecek olan karantina sürelerinin bitmesiyle Çinli yetkililerle çevrim içi toplatı yapacakları aktarıldı.



Son Güncelleme: 15.01.2021 20:12
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Anahtar Kelimeler:
DSÖ EkibiWuhanKarantinaKoronavirüs
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