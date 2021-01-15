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WMO'dan çarpıcı 2020 sıcaklık raporu raporu!

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), tarafından yapılan bir açıklamada 2020 yılında yaşanan küresel ısınma son yılların en yüksek sıcaklığı olarak kaydedildiği bildirildi.

15 Ocak 2021 Cuma 11:45
WMO'dan çarpıcı 2020 sıcaklık raporu raporu!
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Dünya genelinde iklim değişiklikleri ve küresel ısınmalar giderek Dünya Meteoroloji Örgütü'nden (WMO) çok çarpıcı bir açıklama geldi. 2020 yılının son zamanlarda yaşanan küresel ısınmalarda en sıcak üç yıldan biri olduğunu bilidiren WMO yetkilileri doğada bir an önce toparlanma sağlanması gerektiği konusunun da altını çizdi.

WMO verilerine göre geçtiğimiz yıla oranla yaklaşık 1,2 derece üzerinde gerçekleşen küresel sıcaklıkta ayrıca yılın sonlarında doğru başlayan ve okyanus yüzeyindeki sıcaklıkların da büyük oranda düşmesine yol açan bu hava olayının 2021 yılının ilk 6 ayında da devam edeceğinin beklenildiği ifade edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres,La Nina isimli söz konusu hava olayı ve dünya genelinde yaşanan küresel ısınma hakkında yaptığı açıklamasında, WMO'nun küresel ısınma üzerine yaptığı teyidinin yaşam ile birlikte geçim kaynaklarının da yok olmasına olanak sağlayan iklim değişikliğinin hızının bir an önce kesilmesi gerektiğini kaydetti. Doğa ile barışık olarak yaşamanın içinde bulunduğumuz yüz yılda herkes için belirleyici bir görev olarak görmeleri gerektiğini söyledi.



Son Güncelleme: 15.01.2021 11:45
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Anahtar Kelimeler:
Dünya Meteoroloji ÖrgütüWMOKüresel Sıcaklık2020 Sıcaklık Raporu
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