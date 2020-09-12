Vladimir Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’ten özür diledi!

Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic arasında yaşanan gerginlik medyaya da yansımıştı. Uluslararası “Temel İçgüdü” krizinde bugün atılan yeni adım sonucunda bazı gelişmeler yaşandı.

Rusya’nın Avrupa ve Balkan bölgelerindeki en önemli müttefiklerinden biri olan Sırbistan’ın Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic’in, ABD Başkanı Trump ile beraber, Kosova lideri Avdullah Hoti’yle ticaret anlaşması imzalaması Rusya açısından huzursuzluk oluşturmuştu. İmzaların atılması sonrasında Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova ile Sırbistan lideri birbirleriyle sözlü atışma yaşamışlardı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’in Trump tarafından oldukça uzak bir noktadaki sandalyeye oturtulması hakkında Facebook üzerinden bir paylaşım yapan Mariza Zaharova, “Sorguya çekilircesine, kendini üstün gören birinin karşısına oturtulduğunuzda tavsiyem ‘Temel İçgüdü’ filmindeki pozu almanızdır” ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Sözcüsü’nün bu tepkisi Sırbistan tarafından oldukça büyük bir tepki doğmasına neden oldu. Vucic konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı;

“Mariya Zaharova’nın paylaşımı sadece kendisi ve onu bu göreve getiren kişiler hakkında bize ipuçları veriyor. Terbiyesiz ve ilkel ruh halini gözler önüne seriyor. Onu bu göreve kim getirdiyse onunla o uğraşsın”

Zaharova ve Vucic’in bu sözleri sosyal medya üzerinde oldukça fazla paylaşıldı. Giderek yayılan tartışma dünya çapında bir krize dönüştü. Krizin büyümesine müdahale etmek adına adım atan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vucic’ten özür diledi. Putin’in Vucic’ten Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova’nın sözleri nedeniyle özür dilemesi ardından sular duruldu.