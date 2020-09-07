Vladimir Putin ile Kral Selman arasında flaş görüşme! Görüşmenin ayrıntıları belli oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan prensi Selman bin Abdulaziz ile telefonda görüştü. İki liderin gerçekleştirdiği görüşmede COVID-19 ve küresel petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler ele alındı.

Kremlin tarafından yapılan yazılı açıklamada Putin ile’ın gündeminde petrol piyasaları olduğu aktarıldı.

Putin ile Selman Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı petrol üretici ülkeleri arasındaki işbirliğine dair memnuniyet dile getirildi. Söz konusu alanda da işbirliğinin devam edeceği teyit edildi.

Rusya’nın geliştirmiş olduğu koronavirüs aşısının ortak üretimi konularının ele alındığı görüşmelerde salgın ve salgının ekonomik etkilerine karşı atılabilecek adımlar da konuşuldu.