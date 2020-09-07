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Vladimir Putin ile Kral Selman arasında flaş görüşme! Görüşmenin ayrıntıları belli oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kral Selman arasında flaş görüşme gerçekleşti. Görüşmenin ayrıntıları belli oldu.

07 Eylül 2020 Pazartesi 19:51
Vladimir Putin ile Kral Selman arasında flaş görüşme! Görüşmenin ayrıntıları belli oldu
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan prensi Selman bin Abdulaziz ile telefonda görüştü. İki liderin gerçekleştirdiği görüşmede COVID-19 ve küresel petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler ele alındı.


Kremlin tarafından yapılan yazılı açıklamada Putin ile Kral Selman’ın gündeminde petrol piyasaları olduğu aktarıldı.

Putin ile Selman Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı petrol üretici ülkeleri arasındaki işbirliğine dair memnuniyet dile getirildi. Söz konusu alanda da işbirliğinin devam edeceği teyit edildi.

Rusya’nın geliştirmiş olduğu koronavirüs aşısının ortak üretimi konularının ele alındığı görüşmelerde salgın ve salgının ekonomik etkilerine karşı atılabilecek adımlar da konuşuldu. 



Son Güncelleme: 07.09.2020 19:51
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Anahtar Kelimeler:
PutinKral Selman
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