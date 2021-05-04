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Vladimir Çijov Avrupa birliği yetkilileriyle görüştü

Rusya’nın Avrupa Birliği daimi temsilcisi Vladimir Çijov, Avrupa birliği yetkilileri ile görüştü. Moskova ile Avrupa Birliği arasında ilişkilerin düzeltilmesi için toplantı yapıldı.

04 Mayıs 2021 Salı 04:26
Vladimir Çijov Avrupa birliği yetkilileriyle görüştü
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Rusya’nın Avrupa birliği daimi elçisi olan Vladimir Çijov, Avrupa Birliği yetkilileri ile Brüksel’de bir araya geldi. Moskova ile Avrupa birliği arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi amacıyla toplantı yapıldı. Son dönemlerde Avrupa birliği ile Rusya arasındaki ilişkiler gerilmişti. Bu ilişkilerin düzeltilmesi adına işbirliği amacıyla toplantı yapıldı. Rusya’nın en önemli talebi ise Avrupa Birliği’nin özellikle Rusya vatandaşlarına yönelik yapmış olduğu hukuksuz engellemelerin ortadan kalkması oldu.

Avrupa birliği geçtiğimiz cuma günü Rus vatandaşlarına yaptırım uygulanmıştır. Bu konu Rusya cephesinde olumsuz karşılanmış ve sert bir dille eleştirilmişti. Bu kapsamda ilişkilerin düzeltilmesi adına Brüksel’de toplantı yapıldı. Toplantının detayları ile ilgili henüz detaylı bir açıklama yapılmadı. Rusya ile AB arasında ilişkiler uzun bir süredir gergin olarak dikkat çekiyor.




Son Güncelleme: 04.05.2021 04:26
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Anahtar Kelimeler:
Vladimir ÇijovAvrupa Birliği
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