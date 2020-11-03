Viyana’daki saldırıyı engelleyen Türk'ler kimdir? Viyana’da iki kahraman Türk

Dün gece Viyana’da yaşanan silahlı saldırıda iki Türk gündem oldu. Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen silahlı saldırıda yaralanan polise yardım ederek gündeme gelmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündem olan ikiliyle ilgili paylaşımda bulundu.

Çavuşoğlu paylaşımında “Teşekkürler çocuklar. Sizlerle gurur duyuyoruz” ifadelerini kullanırken, Twitter üzerinden yaptığı İngilizce paylaşımda “Dün gece Viyana’da iki kahraman vardı. Bir Türk ve Müslümanın yapması gereken neyse onu yaptı. Recep Tayyip ve Mikal! Teşekkürler çocuklar. Sizinle gurur duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Çavuşoğlu Sosyal medyadaki paylaşımın ardından ikiliyle telefonda görüştü. Saldırıda Recep Tayyip Gültekin sağ bacağından vurularak yaralanırken dün gece yaşanan korkunç olayda 5 kişi hayatını kaybetmiş ve 15 kişi yaralanmıştı.