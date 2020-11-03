İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...

Viyana’daki saldırıyı engelleyen Türk'ler kimdir? Viyana’da iki kahraman Türk

Viyana’daki iki kahraman Türk gündem oldu. Vatandaşlar Viyana’daki saldırıyı engelleyen Türkler kimdir araştırmaya başladı.

03 Kasım 2020 Salı 23:17
Viyana’daki saldırıyı engelleyen Türk'ler kimdir? Viyana’da iki kahraman Türk
Takip Et:

Dün gece Viyana’da yaşanan silahlı saldırıda iki Türk gündem oldu. Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen silahlı saldırıda yaralanan polise yardım ederek gündeme gelmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündem olan ikiliyle ilgili paylaşımda bulundu.


Çavuşoğlu paylaşımında “Teşekkürler çocuklar. Sizlerle gurur duyuyoruz” ifadelerini kullanırken, Twitter üzerinden yaptığı İngilizce paylaşımda “Dün gece Viyana’da iki kahraman vardı. Bir Türk ve Müslümanın yapması gereken neyse onu yaptı. Recep Tayyip ve Mikal! Teşekkürler çocuklar. Sizinle gurur duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Çavuşoğlu Sosyal medyadaki paylaşımın ardından ikiliyle telefonda görüştü. Saldırıda Recep Tayyip Gültekin sağ bacağından vurularak yaralanırken dün gece yaşanan korkunç olayda 5 kişi hayatını kaybetmiş ve 15 kişi yaralanmıştı.



Son Güncelleme: 03.11.2020 23:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ViyanaSaldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 240 bine dayandı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 240 bine dayandı
Afganistan'da Kabil Üniversitesi'nde öğrencilere yönelik silahlı ve bombalı saldırı!
Afganistan'da Kabil Üniversitesi'nde öğrencilere yönelik silahlı ve bombalı saldırı!
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 47 milyonu aştı
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 47 milyonu aştı
Fransa Lyon'da Ortodoks Kilisesi'nin rahibine silahlı saldırı!
Fransa Lyon'da Ortodoks Kilisesi'nin rahibine silahlı saldırı!
Kanada Başbakanı Trudeau'dan Charlie Hebdo'yla ilgili kritik açıklamalar!
Kanada Başbakanı Trudeau'dan Charlie Hebdo'yla ilgili kritik açıklamalar!
6 yaşındaki küçük kız, cinsel istismara uğradıktan sonra öldürüldü
6 yaşındaki küçük kız, cinsel istismara uğradıktan sonra öldürüldü

Popüler Haberler

Koronavirüs test sonucu kaç günde çıkar? Covid-19 test sonucu sorgulama ekranı
Viyana’daki saldırıyı engelleyen Türk'ler kimdir? Viyana’da iki kahraman Türk
1, 2, 3, 4 kıtalık Atatürk ile ilgili 10 Kasım şiirleri
6,7,10 ve 11.sınıflar yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak, başlayacak mı? 
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Acemi Anneler dizi çekim yerleri
Masterchef final büyük ödülü ne? Masterchef büyük para ödülü kaç TL?
Kredi notu nasıl yükseltilir? Kredi notu yükseltme yolları
Star TV Sol Yanım dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı
Vergi borcu yapılandırma başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Türkiye Rapçisini Arıyor program başvuruları nereden, nasıl yapılacak? İletişim ve whatapp numarası
Hekimoğlu dizisi oyuncuları kimler? Hangi oyuncular rol alıyor? Dizinin konusu ne?
Mucize Doktor çekimleri nerede, hangi hastanede yapılıyor? Hastanenin olduğu yer hangi şehir?
Turkcell 25 GB bedava internet dağıtıyor!
KYK ve Çiftçi Borçları silinecek mi, yapılandırma olacak mı?
Didem Dayıcıoğlu kimdir? Necip Memili ile evlenen Didem Dayıcıoğlu ne iş yapıyor?
Baraj dizisindeki Canan karakteri kimdir?
Birikmiş emekli maaşını sorgulamak için ne yapmak gerekir?
Şeref Sözü Döndü kimdir? Feyza Işık biyografisi
Çocukluk dizisine katılan Nihal Menzil kimdir? Hanife karakteri kimdir?
AFAD gönüllü başvuru şartları nelerdir?
Kasım 2020 TEFE TÜFE ve kira artış oranı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.