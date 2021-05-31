Vietnam'da yeni Covid-19 varyantı şüphesi

Yeni varyant korona virüs hakkında konuşan Vietnam Sağlık Bakanı Nguyen Thanh Long, "Ülkemizde ilk kez Hindistan ve Britnya varyatntlarıdnan karakteristlikler taşıyan yeni bir korona virüs varyatntı tespit ettik" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü cumartesi günü yaptığı açıklamada, Virüs İnceleme Çalışma Grubu'nun yeni tespit edilen potansiyel korona virüsü doğrulamak için Vietnamlı yetkili kişilerle birlikte çalışma başlattıkları belirtildi.

Varyant ile ilgili konuşma yapan Dünya Sağlık Örgütü Korona virüs Teknik Lideri Maria Kerkhove, " Vietnam'da tespit edilen virüs varyantı konusunda resmi bir inceleme yapmadık" sözlerini kullanarak ellerinde daha çok bilgi olmaları halinde konu ile ilgili paylaşım yapacaklarını belirtti.