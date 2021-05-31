Vietnam'da yeni Covid-19 varyantı şüphesi

Yeni varyant korona virüs hakkında konuşan Vietnam Sağlık Bakanı Nguyen Thanh Long, "Ülkemizde ilk kez Hindistan ve Britnya varyatntlarıdnan karakteristlikler taşıyan yeni bir korona virüs varyatntı tespit ettik" dedi.
Varyant ile ilgili konuşma yapan Dünya Sağlık Örgütü Korona virüs Teknik Lideri Maria Kerkhove, " Vietnam'da tespit edilen virüs varyantı konusunda resmi bir inceleme yapmadık" sözlerini kullanarak ellerinde daha çok bilgi olmaları halinde konu ile ilgili paylaşım yapacaklarını belirtti.
Son Güncelleme: 31.05.2021 19:08