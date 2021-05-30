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Vietnam'da tespit edildi: İngiliz ve Hint mutasyonlarının karışımı yeni varyant ortaya çıktı

Güneydoğu Asya ülkelerinden biri olan Vietnam'da İngiliz ve Hint mutasyonlarının karışımı yeni bir varyant ortaya çıktığı bildirildi. Yeni varyant daha mı tehlikeli? Bu haberimizde Vietnam'da ortaya çıkan yeni varyant ile ilgili detayları sizler için derledik. İşte Vietnam'da tespit edilen İngiliz ve Hint mutasyonlarının karışımı yeni varyant ile ilgili detaylar...

30 Mayıs 2021 Pazar 00:55
Vietnam'da tespit edildi: İngiliz ve Hint mutasyonlarının karışımı yeni varyant ortaya çıktı
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Vietnam Sağlık Bakanı, ülkelerinde İngiliz ve Hint varyantlarının bir karışımı da dahil olmak üzere yeni bir tip korona virüsünün keşfedildiğini duyurdu.

Yerel Vietnam medyasında çıkan haberlere göre  Vietnam Sağlık Bakanı Nguyen Thanh Long yakında bu yeni virüsü dünyaya duyuracak.

Bakan Lang, tespit edilen varyantın daha bulaşıcı olduğunu ve laboratuvar testlerinin virüsün çok hızlı çoğaldığını gösterdiğini söyledi. Sağlık Bakanı Nguyen Thanh Long. Said: "Yeni keşfedilen hastalar üzerinde genetik dizileme çalışmaları yaptıktan sonra, Hindistan ve Birleşik Krallık'ın bir karışımı olan yeni bir varyant keşfettik.’’ Açıklamalarında bulundu.


Son Güncelleme: 30.05.2021 00:55
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Anahtar Kelimeler:
Vietnamda Yeni VaryantVietnamda İngiliz Ve Hint Karışımı Yeni Varyant
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