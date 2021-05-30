Vietnam'da tespit edildi: İngiliz ve Hint mutasyonlarının karışımı yeni varyant ortaya çıktı

Vietnam Sağlık Bakanı, ülkelerinde İngiliz ve Hint varyantlarının bir karışımı da dahil olmak üzere yeni bir tip korona virüsünün keşfedildiğini duyurdu.
Bakan Lang, tespit edilen varyantın daha bulaşıcı olduğunu ve laboratuvar testlerinin virüsün çok hızlı çoğaldığını gösterdiğini söyledi. Sağlık Bakanı Nguyen Thanh Long. Said: "Yeni keşfedilen hastalar üzerinde genetik dizileme çalışmaları yaptıktan sonra, Hindistan ve Birleşik Krallık'ın bir karışımı olan yeni bir varyant keşfettik.’’ Açıklamalarında bulundu.
Son Güncelleme: 30.05.2021 00:55