Venezuela’dan Kolombiya’ya tepki

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque iktidarının, Venezuela’da döneminin Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu Maduro’nun yerine ‘’meşru devlet başkanı’’ olarak tanıması iki Güney Amerika ülkesi arasındaki ilişkileri koparmıştı. Daha sonrasında Maduro hükümeti, Kolombiya’nın ülkenin işlerine karıştığını iddia ederek 23 Şubat 2019’da Kolombiya sınır kapısını geçici süreyle kapatmıştı. Ayrıca Maduro, Kolombiya hükümeti ile tüm siyasi ilişkilerinin bitirildiğini duyurarak, Kolombiya Büyükelçisi’nin ülkesine dönmesini istemişti.
Kolombiya, 17 Mart 2020’de kapatılan sınır kapısının 2 Haziran 2021 itibariyle yeniden açıldığını açıklamıştı.
Son Güncelleme: 04.06.2021 13:49