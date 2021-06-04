Venezuela’dan Kolombiya’ya tepki

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque iktidarının, Venezuela’da döneminin Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu Maduro’nun yerine ‘’meşru devlet başkanı’’ olarak tanıması iki Güney Amerika ülkesi arasındaki ilişkileri koparmıştı. Daha sonrasında Maduro hükümeti, Kolombiya’nın ülkenin işlerine karıştığını iddia ederek 23 Şubat 2019’da Kolombiya sınır kapısını geçici süreyle kapatmıştı. Ayrıca Maduro, Kolombiya hükümeti ile tüm siyasi ilişkilerinin bitirildiğini duyurarak, Kolombiya Büyükelçisi’nin ülkesine dönmesini istemişti.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Kolombiya hükümetinin 1 Haziran gecesi sınır kapılarını açma kararını vakitsiz bulduklarını ve buna şiddetle karşı çıktıklarını açıkladı. Arreaza, bu kararın Duque hükümetinin gündem değiştirme çabasından başka bir şey olmadığı söylerken, Sağlık, ekonomi ve güvenlik konularını Kolombiya tarafı ile görüşmeye hazır olduklarını ifade etti ve tek taraflı olarak sınırın açılmasının iki ülke arasındaki ilişkilere iyice zarar vereceğini vurguladı.

Kolombiya, 17 Mart 2020’de kapatılan sınır kapısının 2 Haziran 2021 itibariyle yeniden açıldığını açıklamıştı.