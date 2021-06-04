İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na romantik evlenme teklifi!
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na...

Venezuela’dan Kolombiya’ya tepki

Kolombiya’nın Şubat 2019 yılından beri kapalı olarak tuttuğu Venezuela sınır kapısını tek taraflı olarak yeniden açacağını açıklarken, Venezuela tarafı buna tepki gösterdi. İşte detaylar…

04 Haziran 2021 Cuma 13:49
Venezuela’dan Kolombiya’ya tepki
Takip Et:

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque iktidarının, Venezuela’da döneminin Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu Maduro’nun yerine ‘’meşru devlet başkanı’’ olarak tanıması iki Güney Amerika ülkesi arasındaki ilişkileri koparmıştı. Daha sonrasında Maduro hükümeti, Kolombiya’nın ülkenin işlerine karıştığını iddia ederek 23 Şubat 2019’da Kolombiya sınır kapısını geçici süreyle kapatmıştı. Ayrıca Maduro, Kolombiya hükümeti ile tüm siyasi ilişkilerinin bitirildiğini duyurarak, Kolombiya Büyükelçisi’nin ülkesine dönmesini istemişti.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Kolombiya hükümetinin 1 Haziran gecesi sınır kapılarını açma kararını vakitsiz bulduklarını ve buna şiddetle karşı çıktıklarını açıkladı. Arreaza, bu kararın Duque hükümetinin gündem değiştirme çabasından başka bir şey olmadığı söylerken, Sağlık, ekonomi ve güvenlik konularını Kolombiya tarafı ile görüşmeye hazır olduklarını ifade etti ve tek taraflı olarak sınırın açılmasının iki ülke arasındaki ilişkilere iyice zarar vereceğini vurguladı.

Kolombiya, 17 Mart 2020’de kapatılan sınır kapısının 2 Haziran 2021 itibariyle yeniden açıldığını açıklamıştı.


Son Güncelleme: 04.06.2021 13:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
VenezuelaKolombiyaVenezuela Sınır Kapısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler

Popüler Haberler

Camdaki Kız 8. bölüm tek parça izle - Camdaki Kız son bölüm Kanal D canlı izle
E-devlet ile kredi notu sorgulama ve hesaplama
Bir Zamanlar Kıbrıs 9. bölüm tek parça izle - Bir Zamanlar Kıbrıs son bölüm TRT 1 canlı izle
Show TV'de 4 Haziran 2021 Cuma tarihinde ne var? Show TV 4 Haziran 2021 Cuma günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
4 Haziran 2021 Cuma Kanal 7 yayın akışı Kanal 7 kanalında bugün neler var?
Beni Bırakma 620.bölüm bölüm izle 4 Haziran 2021 Cuma son bölüm - ATV Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle
4 Haziran 2021 Cuma TV 8'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
4 Haziran 2021 Cuma TRT Spor'da bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
4 Haziran 2021 Cuma Fox TV yayın akışı Fox TV kanalında bugün neler var?
TJK 4 Haziran 2021 Cuma at yarışı sonuçları
4 Haziran 2021 Cuma Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Sidal Damar kimdir? Sidal Damar hakkında bilgiler
Bu akşam hangi diziler var? 31 Mayıs 2021 Pazartesi Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste
SGK girişi olanlara en hızlı emeklilik için yöntemler 3 Haziran 2021 Perşembe
Maraşlı Hamiyet kimdir? Güneş Hayat hakkında bilgiler
Akrep 24. bölüm izle tek parça! Akrep son bölüm kesintisiz izle!
Bitcoin, Ethereum, Ripple XRP, Degocoin ne kadar oldu BTC kaç dolar 4 Haziran 2021 kripto paralarda son durum
4 Haziran 2021 Cuma Star TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
4 Haziran 2021 Cuma ATV yayın akışında neler var?
Resmi Gazete'de 4 Haziran Cuma bugün hangi haberler var? 4 Haziran Cuma Resmi Gazete atama kararları
Türkan Hanım'ın Konağı Cuma canlı izle, TRT 1 Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izle TAMMADIR

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.