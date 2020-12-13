Vaka sayılarında rekorlar kıran ABD’de Pfizer’ın Covid-19 aşılarının dağıtımı başladı

Korona virüs hastalığı ile mücadele eden ve Dünya üzerinde en fazla vaka sayısını bildiren ABD'de geçtiğimiz gün onaylanan Pfizer’ın Covid-19 aşılarının dağıtımına başlandı.

Toplam vaka sayısının 16 milyonu aştığı ülkede şu ana kadar hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 300 bine dayandı.

SICAKLIK KONTRÜLLÜ TERMAL KONTEYNERLERE YÜKLENDİ

Dünya devi ABD'de aşılar için özel hazırlanmış TIR'lar aşıları yükleyerek Michigan'daki merkezden dağıtım için yola çıktılar. Yaklaşık 3 milyon doz aşı taşıyan Tır'lar aşılar için özel hazırlanmış kasalara sıcaklık kontrollü termal konteynerlere yüklendi.

İKİNCİ DOZ 21 GÜN SONRA

ACİL DURUMLAR İÇİN 500 BİN AŞI YEDEKTE

ABD’li ilaç şirketi Pfizer, nakliye işini yürüten şirket ile yürütülen ortak çalışma sayesinde tüm aşıların tam tesliminin 2-3 gün içinde tamamlanacağını duyurdu. Yaklaşık 3 milyon aşı ABD'De 50 eyalete dağıtılacak ve sonraki 21 günlük süreç içinde aynı bölgelerde yine aynı şekilde yaklaşık 3 milyon doz aşı ulaştırılacak.

Diğer yandan acil durumlar için Michigan'deki Portage kentinde yer alan tesiste yaklaşık 500 bin aşı yedek olarak bekletiliyor.