Vaka sayılarında rekorlar kıran ABD’de Pfizer’ın Covid-19 aşılarının dağıtımı başladı

Korona virüs hastalığı ile mücadele eden ve Dünya üzerinde en fazla vaka sayısını bildiren ABD'de geçtiğimiz gün onaylanan Pfizer’ın Covid-19 aşılarının dağıtımına başlandı.
Toplam vaka sayısının 16 milyonu aştığı ülkede şu ana kadar hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 300 bine dayandı.
SICAKLIK KONTRÜLLÜ TERMAL KONTEYNERLERE YÜKLENDİ
Dünya devi ABD'de aşılar için özel hazırlanmış TIR'lar aşıları yükleyerek Michigan'daki merkezden dağıtım için yola çıktılar. Yaklaşık 3 milyon doz aşı taşıyan Tır'lar aşılar için özel hazırlanmış kasalara sıcaklık kontrollü termal konteynerlere yüklendi.
İKİNCİ DOZ 21 GÜN SONRA
ACİL DURUMLAR İÇİN 500 BİN AŞI YEDEKTE
Diğer yandan acil durumlar için Michigan'deki Portage kentinde yer alan tesiste yaklaşık 500 bin aşı yedek olarak bekletiliyor.
Son Güncelleme: 13.12.2020 17:39