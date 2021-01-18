Ünlü yapımcı Phil Spector, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti

Geliştirdiği ‘Ses duvarı’ teknikliği ile pop müziğinde büyük dönüşeme imza atan ünlü yapımcı Phil Spector, cezaevinde yakalandığı koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

19 sene hapis cezası almıştı

2003 senesinde’li oyuncu Lana Clarkson’ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Spector, 2009 senesinde suçlu bulunarak 19 sene hapis cezası almıştı.

Spector’un kaldığı hapishanede koronavirüse yakalanarak dört hafta kadar özel bir hücrede tedavi görmüştü. Tedavi sonrası durumu iyiye giden Spector’un tekrar hapishaneye getirildiği ama sonrasında nefes almakta zorluk yaşamasından dolayı tekrardan hastaneye kaldırıldı. Hastanede müdahalelere rağmen kurtalamayan 82 yaşındaki Phil Spector yaşamını yitirdi.