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Ünlü isimlerin uğrak yeri olan adaya Fransa'dan kısıtlama

Sadece AB vatandaşları gidebilecek. Bu duruma yerel halk da tepkili.

03 Şubat 2021 Çarşamba 21:43
Ünlü isimlerin uğrak yeri olan adaya Fransa'dan kısıtlama
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Birçok ünlünün de tatil durağı olan St. Barts, korona virüs sebebi ile turist kısıtlamasına gitti.

 

Evlendikten sonra tatilini burada yapan Messi ya da tatil için uğrak yeri olan Dicaprio gibi birçok ismin tercih yeriydi.

 

Henüz herhangi bir kovid vakasının görülmediği ada için Fransa, kısıtlamanın AB harici vatandaşlar için getirildiğini belirtti. AB vatandaşlarına yapılan ayrımcılık dikkat çekti.

 

Fransa’nın tedbirlerini ağır bulan yerel sorumlular durumu hafifletmek için çözüm arayışında. Azalan turist sayısından endişeli yerel halk duruma el atılmasını istiyor.

 



Son Güncelleme: 03.02.2021 21:43
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AdaünlüMessi
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