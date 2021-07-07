İstanbul 24°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Sorusu Kabine toplantısı sonrası cevap bulacak!
Son Dakika
Kurban Bayramı tatili kaç gün...
Facebook kullanıcıları dikkat! Bu uygulamalar şifreleri çalıyor!
Son Dakika
Facebook kullanıcıları dikkat! Bu uygulamalar...
Gözlerden uzak aşk yaşayan Aslı Enver, hayranları tarafından ifşa edildi!
Son Dakika
Gözlerden uzak aşk yaşayan Aslı...
28 Haziran vaka sayıları belli oldu
Son Dakika
28 Haziran vaka sayıları belli...

Ünlü gazeteciye silahlı saldırı! Saldırgan her yerde aranıyor..

Hollanda'da yaşayan Peter R de Vries, isimli bir gazeteci başkent Amsterdam'da bir silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası kaçan saldırganın her yerde arandığı bildirildi.

07 Temmuz 2021 Çarşamba 09:33
Ünlü gazeteciye silahlı saldırı! Saldırgan her yerde aranıyor..
Takip Et:

Hollanda polisi başkent Amsterdam'da ünlü gazeteci Peter R de Vries'i,n silahlı saldırıya uğradığını duyurdu. Lange Leidsedwarsstraat'ta düzenlenene saldırı sonrası Vries'ın ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.

Ünlü gazeteci Peter R de Vries, ülkenin kamu yayını yapan kuruluşu NOS'a geldi ve burada bir canlı yayın programına katıldı. Programdan çıktıktan sonra bir saldırıya uğrayan de Vries, kanlar içinde kaldı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan de Vries'in durumun ağır olduğu öğrenildi.

Hollanda polisi ise saldırganın açık tenli ve ince yapılı olduğunu üzerinde koyu yeşil kamuflaj ceketi bulunduğunu tespit etti. Polis her yerde saldırganı aramaya başlarken vatandaşlara tarife uyan saldırgana yaklaşılmaması ve gördükleri yerde polise bilgi verilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu.

TV programlarına katılarak yorumlar yapan 64 yaşındaki de Vries, genel olarak yaptığı suç soruşturmaları ile tanınıyor. De Vries'in 1983'te Freddy Heineken'in kaçırılmasının da içinde bulunduğu bir çok profilli davayı ele alarak kamuoyuna duyurmuştu. Peter R de Vries'in ayrıca 2008 yılında güncel olaylar kategorisine alınarak uluslararası Emmy Ödülünü kazandığı da söyleniyor.


Son Güncelleme: 07.07.2021 09:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Peter R De VriesHollandaSaldırıGazeteci
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler

Popüler Haberler

Pompeii filmi konusu nedir? Pompeii konusu ve oyuncu kadrosu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Sınır kapılarında da aşılama başlıyor!
Kolay kredi alabilmek için gereken şartlar nelerdir? 2021
Masumlar Apartmanı ve Gönül Dağı yeni sezon yayın tarihleri belli oldu
2021 yılının en iyi 5 sanal gerçeklik gözlüğü hangileri?
Anadolu Efes Vasilije Micic ile 3 yıllık daha devam
Yeşilçam’ın efsanesi Kartal Tibet hayatını kaybetti
Kamu ve özel sektörde görevli diyetisyen maaşları ne kadardır? Diyetisyen çalışma saatleri ve 2021 güncel maaşları
Çukur dizisinin belgeseli nerede çekiliyor, ne zaman yayınlanacak?
Bugün hangi maçlar var? 2 Temmuz 2021 Cuma maç programı
Masumlar Apartmanı Safiye'nin hastalığı (Obsesif kompulsif bozukluk) nedir? Safiye iyileşecek mi, tedavisi var mı?
Kanal D canlı yayın akışı 2 Temmuz 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
2021 SGK hasta rapor parası alma şartları nelerdir? Kimler rapor parası alma hakkına sahiptir? Temmuz 2021
E-devlet ile SGK, SSK Bağkur, emekli maaşına ait bilgi sorgulama işlemi
Masumlar Apartmanı dizisi tekrar bölümleri ne zaman?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.