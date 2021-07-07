Ünlü gazeteciye silahlı saldırı! Saldırgan her yerde aranıyor..

Hollanda polisi başkent Amsterdam'da ünlü gazeteci Peter R de Vries'i,n silahlı saldırıya uğradığını duyurdu. Lange Leidsedwarsstraat'ta düzenlenene saldırı sonrası Vries'ın ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.

Ünlü gazeteci Peter R de Vries, ülkenin kamu yayını yapan kuruluşu NOS'a geldi ve burada bir canlı yayın programına katıldı. Programdan çıktıktan sonra bir saldırıya uğrayan de Vries, kanlar içinde kaldı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan de Vries'in durumun ağır olduğu öğrenildi.

Hollanda polisi ise saldırganın açık tenli ve ince yapılı olduğunu üzerinde koyu yeşil kamuflaj ceketi bulunduğunu tespit etti. Polis her yerde saldırganı aramaya başlarken vatandaşlara tarife uyan saldırgana yaklaşılmaması ve gördükleri yerde polise bilgi verilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu.

TV programlarına katılarak yorumlar yapan 64 yaşındaki de Vries, genel olarak yaptığı suç soruşturmaları ile tanınıyor. De Vries'in 1983'te Freddy Heineken'in kaçırılmasının da içinde bulunduğu bir çok profilli davayı ele alarak kamuoyuna duyurmuştu. Peter R de Vries'in ayrıca 2008 yılında güncel olaylar kategorisine alınarak uluslararası Emmy Ödülünü kazandığı da söyleniyor.