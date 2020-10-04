Umre ziyaretleri başladı

Suudi Arabistan, tüm dünyayı etkisi altına alan korona-virüs salgınına yönelik aldığı tedbirler kapsamında yaklaşık olarak 7 aya yakındır durdurma kararı aldığı umre ziyaretlerine kademeli olarak yeniden başladığını duyurdu. Umre ziyareti gerçekleştirmek isteyen ve haberi alan Müslümanlar ise Mekke'deki Mescid-i Haram'a akın etti. Gruplar halinde alınması planlanan ve 4 grup planı yapılan Umre ziyaretlerinde İlk grup Müslüman, sosyal mesafe kuralına uyarak umre ibadetini yerine getirmeye başladı. Suudi Hac ve Umre Bakanlığı gerçekleşemeye başlayan bu olay ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, daha önce planlanan ilk aşamaya göre yurt içinden günlük olarak 6 bin kişiye umre izni verileceğini duyurdu.

Bakanlık, alınacak olan bu 6 bin kişinin öncelikli olarak 6 gruba bölüneceğini daha sonra her gruba umre ibadetini tamamlamak için 3 saat süre verileceğini belirtti. Bu şekilde oluşabilecek yoğunluğun önüne geçilebileceğinden belirten Suudi yetkililer ise, korona-virüs salgını için alınan tedbirlerden birinin de umre ziyaretleri için başvuruların sadece umre uygulaması üzerinden kabul edileceğini belirttiler. Ayrıca yaş sınırlamasının getirildiği ziyaretlerde yaş Aralığı 18-65 yaş olarak belirlendi. Bunun yanında Umre ziyaretlerinde umrecilerin Kabe ve Haceru'l Esved'e ulaşmasının ve dokunmasının engelleneceği belirtildi. Diğer alınan tedbirler ise zemzem suyunun kapalı bir şekilde dağıtılacağı ifade edilirken tüm bölgelerin günde 10 kez dezenfekte işleminden geçirileceği eklendi.