Uluslararası havayolu şirketleri İsrail'e olan tüm uçuşları durdurdu!

İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırıların karşılığı olarak ülkeden İsrail'in bir çok noktası da yapılan roket atışları nedeniyle İsrail'e olan tüm uluslararası uçuşların kısa bir süreliğine askıya alındığı duyuruldu.

İsrail'de yayımlanan 'Calcalist' isimli bir gazetede yer alan habere göre uluslararası hava yolu şirketleri tarafından alınan bir kararla İsrail'e uçuşlarını kısa süreliğine askıya alındığı ve İsrail hava yolunda sadece iç uçuşların yapıldığı belirtildi. Haberde ayrıca İsrail'in 'Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na bir altenatif olarak kullanılan Ramon Havalimanı'nın uluslararası uçuşlara açık olarak bırakıldığı bildirildi.