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Uluslararası havayolu şirketleri İsrail'e olan tüm uçuşları durdurdu!

İsrail'in Filistin ve Gazze Şeridi'nde uyguladığı saldırılar nedeniyle bölgede gerilim had safhadayken uluslararası hava yolu şirketleri aldıkları bir kararla İsrail'e olan tüm uçuşlarını askıya aldı.

16 Mayıs 2021 Pazar 14:22
Uluslararası havayolu şirketleri İsrail'e olan tüm uçuşları durdurdu!
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırıların karşılığı olarak ülkeden İsrail'in bir çok noktası da yapılan roket atışları nedeniyle İsrail'e olan tüm uluslararası uçuşların kısa bir süreliğine askıya alındığı duyuruldu.

İsrail'de yayımlanan 'Calcalist' isimli bir gazetede yer alan habere göre uluslararası hava yolu şirketleri tarafından alınan bir kararla İsrail'e uçuşlarını kısa süreliğine askıya alındığı ve İsrail hava yolunda sadece iç uçuşların yapıldığı belirtildi. Haberde ayrıca İsrail'in 'Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na bir altenatif olarak kullanılan Ramon Havalimanı'nın uluslararası uçuşlara açık olarak bırakıldığı bildirildi.


Son Güncelleme: 16.05.2021 14:22
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Anahtar Kelimeler:
İsrailUluslatrarası HavayouUçuşAskıya Alma Kararı
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