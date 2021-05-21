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Ülkeyi şok eden olay! Eski dedektifin bahçesinden 40'tan fazla ceset çıktı

El Salvador'da başlatılan bir cinayet soruşturmasında ortaya çıkan sonuçlar ülkenin kanını dondurdu. Cinayetle suçlanan eski bir dedektifin evinin bahçesinde 24 saatte içerisinde 40 tane ceset bulundu.

21 Mayıs 2021 Cuma 16:27
Ülkeyi şok eden olay! Eski dedektifin bahçesinden 40'tan fazla ceset çıktı
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Orta Amerika ülkesi El Salvador'da daha önceden dedektif olarak görev yapan 51 yaşındaki eski dedektif Hugo Enesto Osoroio Chavez'in evinin bahçesinde ceset bulundu. Cinayetle suçlanan Chavez'in daha önce cinsel saldırı suçundan soruşturulduğu öğrenildi.

Reuters haber ajansının yayınladığı bir haberde Hugo Enesto Osoroio Chavez isimli eski bir polisin Chalchuapa kentinde bulunan evinin bahçesinde bir toplu mezar olduğu ve toplu mezarında geçtiğimiz ay 57 yaşındaki anne ile kızının öldürülmesi olayının ortaya çıkardığı belirtildi. Başlatılan soruşturma kapsamında göaltına alınan Hugo Enesto Osoroio Chavez'in daha önceden de cinsel saldırıdan dolayı suçlandığı, 2005 yılında polis teşkilatından atıldıktan sonra da iki cinayet işlediğini itiraf ettiği bildirildi.

Tüm ülkeyi şoka uğratan olayda evde yapılan aramalarda 24 saat içerisinde evin bahçesine gömülmüş halde 40 ceset bulunduğu öğrenilirken, savcılık tarafından yapılan açıklamada cesetlerden bazılarının yaklaşık 2 yıl önce bahçeye gömülmüş olabileceğini söylediği aktarıldı. Cesetlerin arasında 2, 7 ve 9 yaşlarında kız çocuklarının da olduğu belirtiliyor.

Chalchuapa kentinde yaşayan birçok kişi, kayıp yakınlarının cesetlerinin bahçeden çıkabileceği ümidiyle evin etrafında beklerken 2015 yılında kayıp olan oğlunu arayan Marleny Barrientos isimli bir kadının cesetlerin arasında bile aile üyesinin tanıma umutlarının olduğunu söylediği ifade edildi.

Şuana kadar çıkarılan cesetlerde yapılan DNA test sonuçlarına göre, 9 kadın cinayetiyle ilgili bazı bağlantıların belirlendiği ve bu cinayetlerde de cinsel şiddet olabileceğini belirten savcılık, eski polise cinayetlerle ilgili yardım ettikleri tespit edilen 10 kişinin cezaevine gönderildiğini açıkladı.


Son Güncelleme: 21.05.2021 16:27
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Anahtar Kelimeler:
El SalvadorEski PolisBehçe40 Ceset
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