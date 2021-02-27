Ukrayna'da mahkeme kararının ardından göstericiler sokaklara döküldü!

Ukrayna Odessa'da görülen davada, eylemci bir grubun liderine yedi sene hapis cazası kararının sonrasında büyük şehirlerde göstericiler protestoya devam ediyor.

Odessa'da Sergey Stenenko adlı aktivist liderinin Ukrayna Ceza Kanunu'nun "adam kaçırma ve yaralama" maddesi gereğince suçlu bulunmasıyla yedi sene hapis cezasına çartptırılması kararı alındı. Mahkeme kararının ardından eylemciler karara yönelik protestolara başladı.

Ukrayna'nın Odessa, Harkov, Livov ve Kiev gibi büyük kentlerinde aynı anda gerçekleştirilen eylemlerde, yüzlerce vatandaşlara çıkarak yedi sene hapis cezasına çarptırılan Stenenko'nun özgürlüğe kavuşması için çağrıda bulundu. Göstericiler ellerinde meşalelerle yürüyüş düzenlediler.

Bir başka grup ise Devlet Başkanlığı binasından Ukrayna Başkanlığı binasına doğru araç ve pankartlarla yürüyerek Başsavcılık duvarına Stenenko'nun resimlerini astılar.

Protestocular “Bugün burada kanunsuz şekilde tutuklanan Stenenko ve Antonenko'ya destek için buradayız. Stenenko ve Antonenko davalarının yeniden görülmesini ve serbest bırakılmalarını istiyoruz. Ülkedeki adil hakimlerin yardımını istiyoruz” dedi.

Ülkede adalet sisteminin bozuk olduğundan bahseden eylemciler, bir çok vatandaşın haksız yere ceza aldığını belirterek cinayet gibi suçlara hapis ceazsını verilmesinin gerektiğini, bu tür suçların failleri ile aktivistlerin aynı kefeye konmaması gerektiğini vurguladı.