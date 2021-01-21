Ukrayna'da huzurevinde çıkan yangın 15 can aldı

Ukrayna Devleti'ne bağlı acil durumlar servisinden yapılan bir açıklamada Harkiv kentindeki huzurevinde yangın çıktığı ve çıkan yangında en az 15 kişinin öldüğü 11 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Yangının hemen ardından bir açıklama yapan Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, ise çıkan yangında 11 kişinin de yaralandığını duyururken yangının elektrikli ısıtıcıların dikkatsizce kullanımından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu söyledi.
Yangınla ilgili geniş çapta bir soruşturma başlatıldı.
Son Güncelleme: 21.01.2021 19:16