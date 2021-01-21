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Ukrayna'da huzurevinde çıkan yangın 15 can aldı

Ukrayna'ya bağlı Harkiv kentinde bulunan huzurevinde yangın çıktı. Çıkan yangında ilk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken 11 kişinin de öldüğü öğrenildi.

21 Ocak 2021 Perşembe 19:16
Ukrayna'da huzurevinde çıkan yangın 15 can aldı
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Ukrayna Devleti'ne bağlı acil durumlar servisinden yapılan bir açıklamada Harkiv kentindeki huzurevinde yangın çıktığı ve çıkan yangında en az 15 kişinin öldüğü 11 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kent5 merkezine yakın bir bölgede bulunan iki katlı huzurevinin ikinci katında henüzz belinemeyen bir ndenden dolayı çıkan yangına kısa sürede bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.  Bugün saat 15.00 sıralarında başlayan yangına müdahale eden ekipler yangını ksıa sürede konrol altına alırlarken, yapılan incelemelerde yangında 15 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. 

Yangının hemen ardından bir açıklama yapan Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, ise çıkan yangında 11 kişinin de yaralandığını duyururken yangının elektrikli ısıtıcıların dikkatsizce kullanımından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu söyledi.

Yangınla ilgili geniş çapta bir soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 21.01.2021 19:16
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Anahtar Kelimeler:
UkraynaHuzureviYangın
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