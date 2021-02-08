Ukrayna'da donduran sıcaklık derecesi
Ukrayna'da kar yağışının ardından gece saatlerinde hava sıcaklarının eksi 14 dereceye düşmesiyle hayat durmaya başladı.
Hayat durmaya başladı
Ukrayna'da yaşamı durduran soğukla birlikte toplu taşımalarda ve tramvay hizmetlerinde aksaklıklar yaşandı. Dolmuşlar da geciklmeli şekilde duraklara yolcu taşıyor. Hava şartlarını fırsata çeviren taksi operatörleri de fiyatlarını 2 katına çıkarıyor. Kar etkisi ile kapanan yollarda da temizleme çalışmaları yeterli olmuyor.
Yoğun karın etkisi ile Kiev Pabediy, Şevçenko, Goloseyevskiy ve Lesi Ukrainki caddelerinde trafik yoğunluğu sebebiyle uzun sıralar oluştu.
Son Güncelleme: 08.02.2021 18:05