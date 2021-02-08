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Ukrayna'da donduran sıcaklık derecesi

Ukrayna'da kar yağışının ardından gece saatlerinde hava sıcaklarının eksi 14 dereceye düşmesiyle hayat durmaya başladı.

08 Şubat 2021 Pazartesi 18:05
Ukrayna'da donduran sıcaklık derecesi
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Ukrayna'da donduran sıcaklık derecesi

Ukrayna'da kar yağışının ardından gece saatlerinde hava sıcaklarının eksi 14 dereceye düşmesiyle hayat durmaya başladı.

Hayat durmaya başladı

Hava sıcaklarının eksi 14 dereceye düşmesiyle Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandı. Odessa bölgesinde 153, Mykolaiv bölgesinde 63, Kirovogradskiy'de 53 ve Kiev'de 4 yerleşim birimi yani toplam 273 yerleşim birimi elektriksiz kaldı.

Ukrayna'da yaşamı  durduran soğukla birlikte toplu taşımalarda ve tramvay hizmetlerinde aksaklıklar yaşandı. Dolmuşlar da geciklmeli şekilde duraklara yolcu taşıyor. Hava şartlarını fırsata çeviren taksi operatörleri de fiyatlarını 2 katına çıkarıyor. Kar etkisi ile kapanan yollarda da temizleme çalışmaları yeterli olmuyor.

Yoğun karın etkisi ile Kiev Pabediy, Şevçenko, Goloseyevskiy ve Lesi Ukrainki caddelerinde trafik yoğunluğu sebebiyle uzun sıralar oluştu.



Son Güncelleme: 08.02.2021 18:05
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Anahtar Kelimeler:
UkraynaKar
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