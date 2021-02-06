Ukrayna'da akıl almaz olay: Musluktan su yerine deterjan geldi

Akıllara durgunluk veren olay'da yaşandı.bölgesininkasabasının sakinleri musluğu açınca şok oldu.tan su yerineaktığını gören kasaba sakinleri şaşkına döndü. Birkaç kasaba sakini tarafından o anlar sosyal medyada paylaşıldı. Kasabada yaşayan bir kişi kovaya su doldururken garip bir şekilde kovadaki suda köpükler olduğunu gördü. Musluklardan deterjen aktığını gören kasaba sakinleri, belli bir süre boyunca musluk suyu tüketmedi. Ukrayna'da yaşanan olay hakkında yetkililer herhangi bir açıklama yapmadı.