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Ukrayna'da akıl almaz olay: Musluktan su yerine deterjan geldi

Garip olay Ukrayna'da meydana geldi. Banyo ve mutfaktaki musluklardan su yerine deterjan aktı.

06 Şubat 2021 Cumartesi 03:23
Ukrayna'da akıl almaz olay: Musluktan su yerine deterjan geldi
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Akıllara durgunluk veren olay Ukrayna'da yaşandı. Rivne bölgesinin Zarechnoye kasabasının sakinleri musluğu açınca şok oldu. Musluktan su yerine deterjan aktığını gören kasaba sakinleri şaşkına döndü. Birkaç kasaba sakini tarafından o anlar sosyal medyada paylaşıldı. Kasabada yaşayan bir kişi kovaya su doldururken garip bir şekilde kovadaki suda köpükler olduğunu gördü. Musluklardan deterjen aktığını gören kasaba sakinleri, belli bir süre boyunca musluk suyu tüketmedi. Ukrayna'da yaşanan olay hakkında yetkililer herhangi bir açıklama yapmadı.



Son Güncelleme: 06.02.2021 03:23
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Anahtar Kelimeler:
UkraynaRivneZarechnoyeDeterjanMusluk
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