Ukrayna'da akıl almaz olay: Musluktan su yerine deterjan geldi

06 Şubat 2021 Cumartesi 03:23
Akıllara durgunluk veren olay Ukrayna
'da yaşandı. Rivne
bölgesinin Zarechnoye
kasabasının sakinleri musluğu açınca şok oldu. Musluk
tan su yerine deterjan
aktığını gören kasaba sakinleri şaşkına döndü. Birkaç kasaba sakini tarafından o anlar sosyal medyada paylaşıldı. Kasabada yaşayan bir kişi kovaya su doldururken garip bir şekilde kovadaki suda köpükler olduğunu gördü. Musluklardan deterjen aktığını gören kasaba sakinleri, belli bir süre boyunca musluk suyu tüketmedi. Ukrayna'da yaşanan olay hakkında yetkililer herhangi bir açıklama yapmadı.
Son Güncelleme: 06.02.2021 03:23
Takip Et: