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Ukrayna Rus aşısını yasakladı

Ukrayna hükümeti bakanlar kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Rusya’dan gelen Sputnik V aşısının kullanımını resmi olarak yasakladı. Aşının yeterli olmadığı düşünülüyordu.

11 Şubat 2021 Perşembe 19:56
Ukrayna Rus aşısını yasakladı
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Ukrayna hükümetinden yine Rusya’yı kızdıracak bir karar alındı. Ukrayna hükümeti bakanlar kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Rusya’dan gelen Sputnik V aşısının kullanımını resmi olarak yasakladı. Aşının yeterli olmadığı düşünülüyordu.

Ukrayna parlamentosu, rusya’dan gelen Covid-19 aşısı olan Sputnik V aşısını yasakladı. Bu karar geçtiğimiz günlerde alınmıştı. Bu kararın aşının içeriğiyle alakalı olmadığı, tamamen politik bir karar olduğu dile getirilirken Ukraynalı milletvekili Viktoriya Syumar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya’nın aşıyı Ukrayna vatandaşları üzerinde deneyemeyeceğini, Ukraynalıların birer denek olmadığını, Rusya’nın kendi emellerini kendi insanı üzerinde denemesi gerektiğini söyledi. Rusya konuyla alakalı henüz herhangi bir açıklama yapmadı. İki ülke arasındaki ilişkiler Rusya’nın Soçi’yi işgalinden sonra iyice gerilmişti.



Son Güncelleme: 11.02.2021 19:56
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Anahtar Kelimeler:
UkraynaSputnik VCovid-19 AşısıRusya
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