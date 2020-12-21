Uçuş sırasında fenalaştı! Koronavirüsten hayatını kaybetti

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs pandemisi tüm dünyayı olduğu gibi ABD'yi de kasıp kavuruyor.

Ülkede alınan tüm tedbir ve kısıtlamaların yanında vaka sayıları hızla artıyor. Son olarak ülkeden gelen bir haberde ABD'nin Orlando şehrinde yaşayan bir abd'li, Orlanddo - Los Angeles arasında uçakla seyahat ettiği sırada fenalaştı.Uçakta ilk müdahalesi yapılan kişi, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Uçuş sırasında kendini iyi hissetmeyen ve aniden fenalaşan adama yaklaşık 1 saat boyunca kalp masajı yapılmasına rağmen hayata döndürülemedi.

Hayatını kaybeden kişinin uçağa binmeden havalanında nefes almakta güçlük çektiği ve kendini iyi hissetmediği öğrenildi.

Uçağın New Orleans havalanına inmesiyle birlikte hastaneye kaldırılan kişiye yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.