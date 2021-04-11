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Uçakta saç saça baş başa kavga! Uçak 5 saat rötar yaptı

Tunus’tan İstanbul’a gelen bir uçakta kavga çıkan kavga uçağın 5 saat aksamalı olarak iniş yapmasına sebep oldu.

11 Nisan 2021 Pazar 18:50
Uçakta saç saça baş başa kavga! Uçak 5 saat rötar yaptı
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Tunus'un başkentinde bulunan Tunus-Kartaca Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan ve İstanbul'a giden bir yolcu uçağında bir anda büyük bir kavga çıktı. Sebebi öğrenilemeyen kavga nedeniyle normal saatinde kalkması gerekirken kalkamayan uçak 5 saat rötarlı bir şekilde kalkışını gerçekleştirdi.

Tunus Havayolları'na ait yolcu uçağının kalkmasına dakikalar kala 3 yolcu arasında başlayan tartışma kısa sürede büyük bir kavgaya dönüştü. Sebebi bilinmeyen kavganın ilk önce kadınlar arasında çıktığını kavganın daha sonra erkeklerin katılımı ile birlikte şiddetlendiği öğrenildi. Çıkan kavga nedeniyle uçakta olan diğer yolcular arasında büyük panik yaşandı. 

UÇAKTA PANİK ANLARI YAŞANDI

Yaşanan kavgayı uçaktaki mürettebat ayırmaya çalışırken sakinleştirilmeye çalışılan yolcular bir türlü sakinleşmedi. Mürettebatın başarısız olması sebebiyle olaya havalimanındaki polis müdahale etti. Polis müdahalesi ile çıkan kavga durduruldu. Yaşanan o anlar büyük panik yaratırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.




Son Güncelleme: 11.04.2021 18:50
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Anahtar Kelimeler:
TunusKavga
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