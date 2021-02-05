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Uçağın iniş takımının içinde kaçak yolcu bulundu

Hollanda’dan Londra’ya giden bir uçağın iniş takımının içerisinden kaçak yolcu çıktı. Uçak iniş yaptıktan sonra iniş takımının içerisinden çıkan kaçak yolcu hastaneye kaldırıldı.

05 Şubat 2021 Cuma 00:19
Uçağın iniş takımının içinde kaçak yolcu bulundu
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Londra’ya bağlı olan Kraliyet Asker polisinin sosyal medya paylaşımlarına göre Maastrich Aachen Havalimanı'na iniş yapan uçakların birinde çok ilginç bir olay meydana geldi. Uçağın iniş yapmasından sonra iniş takımı bölmesinden kaçak bir yolcu çıktı. Hipotermi belirtilieri gösteren bu kaçak yolcu acilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Şu an sağlık durumu bilinmeyen yolcu üzerine araştırma başlatıldı.

 

Uçağın Nairobi’den geçip İstanbul ve Londra’ya uğrayarak Maastrich’e seyahat ettiği ortaya çıktı. Kaçak yolcunun uçağın Londra’da durduğu süre içerisinde iniş takımına girdiği düşünülüyor. Tüm bu seyahat boyunca uçağın iniş takımında bulunan kaçak yolcu hiç fark edilmeden yolcuğu tamamlamayı başardı fakat hipotermi geçiren yolcu Londra’ya iniş yapıldıktan sonra bulundu. Toplam 30 dakika boyunca uçağın iniş takımı içerisinde seyahat eden kaçak yolcu -30 dereceye maruz kalarak hipotermi geçirdi.



Son Güncelleme: 05.02.2021 00:19
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Anahtar Kelimeler:
HollandaLondraKaçak Yolcu
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