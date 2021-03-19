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Uçağa binerken ayağı takılan ABD Başkanı Biden 3 kez düştü!

ABD Başkanı Joe Biden, uçağa binerken hızlı davranması neredeyse sakatlanmasına yol açıyordu. Merdivenlerden çıkarken ayağı takılan Biden'ın, tam 3 kez düştüğü görüldü.

19 Mart 2021 Cuma 22:47
Uçağa binerken ayağı takılan ABD Başkanı Biden 3 kez düştü!
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20 Ocak tarihinde seçimleri kazanarak başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden uçağa bindiği sırada merdivenlerden düştü. 3 kez ayağı takılan Biden'ın zor anlar yaşadığı görüldü.

ABD Başkanı Biden bugün Georgia eyaletine yapmayı planladığı ziyaret öncesinde Andrews Askeri Hava Üssüne gitti. Burada basın mensuplarıyla kısa bir görüşme yapan Biden Air Force Ona’a uçağına binmek için alana geçti. Uçağın yanına giden Biden merdivenlerden hızlı çıkmaya çalışırken ayağı takıldı. Kendisini toparlamaya çalıştıktan sonra kez daha ayağının takılmasıyla basamakları bitiren Biden'in zor anları kendisini görüntüleyen basın mensuplarının kameralarına yansıdı.

78 yaşındaki başkanın zor anlarını görenlerin aklına geçtiğimiz yıl köpeği ile oynadığı sırada ayağını kırdığı o anlar geldi.



Son Güncelleme: 19.03.2021 22:47
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Abd BaşkanıJor BidenUçakBidenin Düşüşü
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