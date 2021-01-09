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Twitter'dan Trump'a büyük darbe! Hesabı askıya alındı

Yaptığı paylaşımlarla sürekli uyarı alan ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabı kalıcı olarak askıya alındı.

09 Ocak 2021 Cumartesi 12:08
Twitter'dan Trump'a büyük darbe! Hesabı askıya alındı
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ABD seçimleri sonrasında başkanlık koltuğunu Biden'a kaptıran Donald Trump'a bir şokta Twitter'dan geldi. Seçimlerden sonra yaptığı paylaşımlarda sürekli uyarılar alan Trump'ın yapılan son dakika açıklamasında hesabının kalıcı olarak askıya alındığı bildirildi.

Facebook ve Instagram hesapları da askıya alınan Trump'ın Twitter platformundaki hesabının askıya alınması hakkında yapılan yazılı açıklamada, Başkan Trump'ın son mesajlarının ve paylaşımlarının incelendiği ve özellikle paylaşımlarında gerçekleşen şiddet olaylarını kışkırtma riski nedeniyle hesabın kalıcı olarak askıya alınmasına karar verildiği belirtildi.

Yapılan yazılı açıklamada halk tarafından seçilmiş olan yetkililerin seslerini duyurmaları için kendilerine olanaklar sağladıklarının altı çizilerek liderlere ait hesaplarının bazı kurallara uymaları için şeffaf olmayı sürdürecekleri kaydedildi.

Diğer taraftan; Twitter, Trump'ın kullandığı "realDonaldTrump" isimli hesabın kapatıldığı, ABD başkanları için açılan "POTUS" kullanıcı adlı hesabın ise hala aktif olduğu görüldü.

 



Son Güncelleme: 09.01.2021 12:08
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Anahtar Kelimeler:
Donald TrumpTwitter HesabıAskıya Alma Kararı
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