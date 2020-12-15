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Twitter'dan tanıştığı 8 kadını acımasızca öldüren seri katil idam cezasına çarptırıldı

Sosyal medya hesabı üzerinden iletişim kurarak tanıştığı 8 kişiyi öldüren Takahiro Shiraish isimli seri katil hakkında karar çıktı. Hakkında açılan davada tutuklu olarak yargılanan Shiraish, idam cezasına çarptırıldı.

15 Aralık 2020 Salı 17:51
Twitter'dan tanıştığı 8 kadını acımasızca öldüren seri katil idam cezasına çarptırıldı
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Japonya'da sosyal medya hesaplarından intihara meyilli olan kadınları seçerek evine davet eden 30 yaşındaki Takahiro Shiraishi, 8 kadını acımasızca katlederek öldürdü. Tutuklu olarak yargılanması devam eden Shiraishi hakkında mahkeme karar verdi ve seri katilin idam cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Sosyal medya hesabı Twitter’dan iki farklı hesap açan ve hesaplarının birinde kendisini intihara meyilli kadınların ölmelerine yardımcı olabilecek intihar gurusu olarak tanıtan Takahiro Shiraishi, diğer hesabında da karşılıklı olarak intihar anlaşması yapan biri olarak tanıttı.

Takahiro, hesapları üzerinden tanıştığı ve yaşlarını 15-26 yaş arasında değiştiği kız çocukları ile kadınları kendi evine gelmeleri için ikna etmeye başladı. Evine gelen kadınlara önce cinsel saldırıda bulunan Shiraishi, 3 ay içerisinde toplam 8 kadını acımasızca öldürdü.

Shiraishi'nin işlediği seri cinayetler 2017 yılında başkent Tokyo yakınlarındaki Zama şehrinde bulunan evinde cesetlerin parçalanmış halde bulunmasıyla ortaya çıktı. Japonya polisi tarafından Shiraishi’nin evinde yapılan aramalarda ceset kafalarının ve 240 kemiğin soğuk kutularda saklandığını gördü.

Kamuoyunda 'Twitter katili' olarak bilinen Takahiro Shiraishi, polis tarafından tutuklanırken hakkında açılan dava sürecindeki 3 yıl içerisinde katilin cezası bir türlü netleşmedi. Son çıktığı hakim karşısında herşeyi yeniden anlatan seri katil avukatlarının hakkında sundukları savunmaları reddederek kişileri kendi rızaları olmadan öldürdüğünü söyledi.

Hakim karşısında sunduğu savunmasında cinayetleri tüm detayıyla anlatan Shiraishi, cesetleri parçalara ayırdığını ve etlerini de çöpe attığını söyledi. Cesetlerin kemiklerinin dikkat çekmemesi için soğuk kutularda sakladığını itiraf eden Shiraishi, bu kişilerin ailelerinden çok özür dilediğini söyledi.

Baş yargıç Naokuni Yano, seri katilin savunmasını dinledikten sonra verdiği kararda, “kurbanların hiçbirinin öldürülmeyi kabul etmediğini” belirterek sanığın tüm suçlamalarda sorumlu olduğunu ve idam cezası ile cezalandırılması gerektiğine hükmetti.



Son Güncelleme: 15.12.2020 17:51
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Anahtar Kelimeler:
JaponyaTwitter KatiliTakahiro ShiraishIdam Cezası
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