Twitter'da yaptığımız paylaşımlara neden 'Tweet' deniyor?

Başka kullanıcıların yazdıklarını favlayarak retweet yapabildiğimiz, kendi düşüncelerimizi ifade etme imkanı bulabildiğimiz Twitter, uzun zamandır pek çok kullanıcının favori sosyal medya uygulamaları arasında. Hepimiz bu uygulamayı kullanmaya senelerdir çok alıştık ancak her gün kullandığımız uygulamanın simgesi haline gelen tweet kelimesinin çıkış hikayesini hiç merak ettiniz mi?

Tweet, İngilizce'de kuşların çıkarmış olduğu ses anlamı taşıyor. Yani bizde kuşlar nasıl cik cik diyerek ötüyorlarsa, İngilizce'de de tweet diye ötüyor. Tabii bunun bizim Twitter'da attığımız tweet ile alakası yok. Çoğu kişi tweet kelimesini uygulamaya ekleyenin Jack Dorsey olduğunu düşünecek olsa da fikir Dorsey gibi bir yetkisi bulunmayan, bambaşka bir kadın tarafından ortaya atılmıştır.

The Iconfactory ekibine göre Twitter biraz sıkıcıydı

Daha önce The Iconfactory'de çalışan yazılım geliştiricisi Craig Hockenberry, 2006 yılında Twitter ekibinin bir parçası oldu. Twitter'ın kendi uygulamasından ziyade Twitterific adı verilen Twitter'ın MacOS ile iOS işlemcisi üzerinde çalışan Hockenberry, kullanıcı deneyimlerinden pek memnun olmadığını o dönemde kendi blogunda paylaşmıştı.

Hockenberry'e göre bu yeni denilebilecek uygulamada biraz sorun vardı ve uygulamanın içinde farklı fiil ya da isimlerin kullanılmasının iyi olacağını düşünmüştü. Sosyal medyaya yeni bir boyut getirecek uygulamada "Twitter Güncellemesi Yayınla" demek, Hockenberry için son derece klişe ve sıkıcıydı.

Tweet'in eski hali: Twittering

Takvimler 2007 senesini gösterdiğinde The Iconfactory ekibi, uygulamada bir şeyler paylaşmaya twittering demeye başladı fakat ekip için hala yerine oturmayan bazı şeyler bulunuyordu. Bu yeni twittering kelimesi de çok olmuş gibi değildi ve Hockenberry'nin yeni fikirlere açık olduğu herkes tarafından bilinmekteydi.

Buraya kadar okuduysanız, tweet kelimesini her şeyi olabildiğince mükemmel ve moden bir hale getirmeye çalışan Hockenberry'nin bulduğu düşüncesindesinizdir. Ancak bu fikri ortaya atan kişi Dorsey gibi Hockenberry de olmadı.

Tweet kelimesi beta sürümleri test eden bir geliştirici tarafından bulundu.

2007 senesinde aynı şimdiki gibi pek çok geliştirici Twitter'ın beta sürümlerini test etmektedi. Twitter ile Twitterific uygulamasına gelen tüm yeni güncelleme, ilk önce bu geliştiriciler tarafından kontrol edilmekteydi. Yeni sürümü deneyen Twitter geliştiricilerinden Blaine Cook, twits kelimesini de Hockenberry gibi biraz sıkıcı bularak ünlü iş adamına bir e-posta yolladı.

Cook, twits yerine tweet kelimesini kullanmanın daha moden gözükeceğini ve bunu uygulamaya eklenecek bir kuş görseli ile pekiştirebileceklerini Hockenberry'e tavsiye etti.

Hockenberry'nin aklına tweet kelimesi gördüğü anda yatmıştı ve Twitterific'te twittering kelimesini derhal tweet olarak değiştirdi. The Iconfactory kendi uygulaması için bu değişikliği hemen yapsa bile Twitter, uzun bir zaman daha twits kelimesini kullanmayı sürdürdü. Twitter'ın bu değişikliği benimseyebilmesi hemen hemen bir sene sürdü ve 2008 senesi Haziran’da Twitter, uzun zamandır kullandığı twit kelimesini tweet’le değiştirmeye karar verdi.

Tweet, Oxford Sözlüğü'nün en kısa zamanda kabul ettiği kelimelerden birisi oldu

Tweet kelimesi Twitter tarafından kullanılmaya başlandığı andan itibaren büyük ilgi görerek kullanıcı sayısında fazlasıyla artış yaşadı. Twitter, yalnızca çocuklara kuşların nasıl öttüğünü öğretmek adına kullanılan tweet kelimesini yeniden canlandırmayı başarmıştı.

Normalde Oxford İngilizce Sözlüğü'ne yeni bir kelimenin eklenebilmesi için o kelimenin minimum on sene süresince yaygın olarak kullanılması gerekiyor. Bu geleneğe rağmen tweet kelimesi 2013 senesinde, kelimenin Twitter'da resmi olarak kullanılmasından tam beş sene sonra resmi olarak Oxford İngilizce Sözlüğü'ne eklenip bir ilke imza atılmasını başardı.