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Twitter, Trump'ın fotoğrafını paylaşarak intikam çağrısında bulunan Hamaney'in hesabını askıya aldı

Twitter'den Trump'a intikam çağrısında bulunan İran lideri Hamaney'in hesabı Twitter tarafından askıya alındı.

22 Ocak 2021 Cuma 21:50
Twitter, Trump'ın fotoğrafını paylaşarak intikam çağrısında bulunan Hamaney'in hesabını askıya aldı
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Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Donald Trump’ın hesabını askıya alan Twitter, şimdi de İran lideri Hamaney’in hesabı içinde aynı uygulamaya gitti.

Trump’ı tehdit etti

Hamaney’e ait olduğu bilinen kurumsal hesaplardan yapılan paylaşımda Trump’ın emri ile öldürülen İran Devrim Muhafızı komutanı Kasım Süleymani’nin intikamının alınacağını ima etti.

Paylaşılan fotoğrafta Trump’ın bir golf sahasında drone saldırısına uğrayabileceği ima edilerek ‘İntikam kaçınılmaz’ notu ile paylaşıldı.

Bu paylaşımdan sonra birçok sosyal medya kullanıcısı Twitter’a şikayette bulunarak hesabın kapatılmasını istedi. Twiter’de bu paylaşımın yapıldığı hesabı askıya aldı.



Son Güncelleme: 22.01.2021 21:50
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Anahtar Kelimeler:
Donald TrumpHamaneyİran
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