Twitter, Trump'ın fotoğrafını paylaşarak intikam çağrısında bulunan Hamaney'in hesabını askıya aldı

Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Donald Trump’ın hesabını askıya alan Twitter, şimdi de İran lideri Hamaney’in hesabı içinde aynı uygulamaya gitti.
Trump’ı tehdit etti
Paylaşılan fotoğrafta Trump’ın bir golf sahasında drone saldırısına uğrayabileceği ima edilerek ‘İntikam kaçınılmaz’ notu ile paylaşıldı.
Bu paylaşımdan sonra birçok sosyal medya kullanıcısı Twitter’a şikayette bulunarak hesabın kapatılmasını istedi. Twiter’de bu paylaşımın yapıldığı hesabı askıya aldı.
Son Güncelleme: 22.01.2021 21:50