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Twitter, Sputnik V aşısının hesabını kısıtladı

Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşısı Sputnik V'nin twitter hesabı kısıtlandı. Rus yetkililerin araştırmasından sonra hesap tekrardan açıldı.

15 Ocak 2021 Cuma 18:17
Twitter, Sputnik V aşısının hesabını kısıtladı
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ABD Başkanı Donald Trump’ın paylaşımlarına yasak getirmesinin sonrasında çok tartışılan Twitter, bu kez de Rusya’nın geliştirdiği koronavirüs aşısı Sputnik V hesabına kısıtlama getirdi.

Aşıyla alakalı bütün gelişmelerin paylaşıldığı hesabı Twitter, hesapta olağan dışı etkinlerin olduğunu açıklayarak kısıtladığını açıkladı.

Hesap tekrardan açıldı

Sputnik V hesabının kısıtlanmasının sonrasında Rus yetkililer, kısıtlamanın sebebini araştırdıkları açıklaması geldi.

Bu yaşananların sonrasında Sputnik V hesabı tekrardan açılırken hesaptan yapılan paylaşımda ABD’den muhtemel bir güvenlik sorunu sebebiyle kısıtlandığını açıkladı. Paylaşılan görüntüde Sputnik V hesabına izinsiz olarak ABD Virginia eyaletinden giriş yapıldığı görülüyor.



Son Güncelleme: 15.01.2021 18:17
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Anahtar Kelimeler:
Sputnik VTwitterABDRusya
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