Twitter, Sputnik V aşısının hesabını kısıtladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın paylaşımlarına yasak getirmesinin sonrasında çok tartışılan Twitter, bu kez de Rusya’nın geliştirdiği koronavirüs aşısı Sputnik V hesabına kısıtlama getirdi.

Aşıyla alakalı bütün gelişmelerin paylaşıldığı hesabı Twitter, hesapta olağan dışı etkinlerin olduğunu açıklayarak kısıtladığını açıkladı.

Hesap tekrardan açıldı

Sputnik V hesabının kısıtlanmasının sonrasında Rus yetkililer, kısıtlamanın sebebini araştırdıkları açıklaması geldi.

Bu yaşananların sonrasında Sputnik V hesabı tekrardan açılırken hesaptan yapılan paylaşımda ABD’den muhtemel bir güvenlik sorunu sebebiyle kısıtlandığını açıkladı. Paylaşılan görüntüde Sputnik V hesabına izinsiz olarak ABD Virginia eyaletinden giriş yapıldığı görülüyor.