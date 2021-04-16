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Türkiye'den cevabını alan Dendias'ı haklı gösteren Yunan medyası Çavuşoğlu'nu hedef gösterdi!

Dün Ankara'ya gelerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, daha sonra ortak bir basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen basın toplantısı ise dünya gündemine bomba gibi düştü.

16 Nisan 2021 Cuma 13:03
Türkiye'den cevabını alan Dendias'ı haklı gösteren Yunan medyası Çavuşoğlu'nu hedef gösterdi!
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yunan Mevkidaşı Nikos Dendias'ı ağırladı. Gerçekleşen toplantı sonrası basının karşısına geçen iki mevkidaşın basın toplantısı önce dostane bir havada başladı. Yunan Bakan Dendias'ın hadsiz suçlamaları karşısında konuşmalar yön değiştirirken söz alan Bakan Çavuşoğlu Yunan mevkidaşına sert tepki gösterdi. 

Yunan Bakan Dendias'ın Doğu Akdeniz'de bir şey olmuyormuş gibi davranmadıklarını ve Türkiye'nin uluslararası hukuka aykırı olarak davrandığını söylemesi üzerinde, gelen ithamlar üzerine söz alan Çavuşoğlu, Türkiye'yi suçlayan Yunan Bakan'a sert bir dille cevap verdi. Toplantıda yükselen tansiyon bir anda gündeme bomba gibi düştü. Yunan medyası toplantıda geçen gergin anları manşetten verirken skandal ifadeler kullanarak Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu hedef olarak gösterdi.

Gerçekleştirilen basın toplantısında yaşanan gerginliğin ardında olay Yunan basının da geniş yer buldu. İki mevkidaşın görüşmesi manşetlere taşınırken Türkiye'ye karşı provokatif söylemler kullanıldı.

Yunan medyasından Ethnos isimli gazete Dendias'ın önce Başbakan Miçotakis ile görüştüğünü ve ve Türkiye'den de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra Bakan Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği ve Miçokakis ile yaptığı kapsamlı fikir alışverişinin aktarıldığını yazdı. Haberde ayrıca Bakan Dendias'ın provoke edilmesi durumunda karşılığını vermek için açık talimat aldığını bildirdi.

Yunanistan'da yayın yapan Protothema gazetesi ise, Bakan Çavuşoğlu'nun sert çıkışının manşetten vererek Çavuşoğlu'nun Bakanlarına haddini bildirmesini hazmedilmemiş şekilde provokatif ifadeler yazılı bir haber yayınladı. Haberde Bakan Çavuşoğlu'nun öfke patlaması yaşadığını ve bunun Türk saldırganlığı olduğunu belirterek Ankara'nın Yunan egemenliğinin var ola haklarını gasp etme girişimi gösterdiği ile ilgili bir yazıyı yayınladı.

 



Son Güncelleme: 16.04.2021 13:03
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Anahtar Kelimeler:
Mevlüt çavuşoğluNikos DendiasYunanistanYunan MedyasıSkandal Manşet
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