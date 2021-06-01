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Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin'in koronavirüs salgınına karşı geliştirdiği Sinovac aşısı için yapılan acil kullanım onayı başvurusuna onay verdi.

01 Haziran 2021 Salı 20:20
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
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Koronavirüs salgınına karşı Çin'in Sinovac şirketi tarafından geliştirilen CoronaVac aşısı için Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) acil kullanım başvurusu yapılmıştı. Yapılan başvuruyu değerlendiren DSÖ, aşı için acil kullanım başvurusunu onayladıklarını duyurdu.

Türkiye'de kullanılmasına başlanılan CoronaVac aşısıyla ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan bir açıklamada aşının acil kullanımıyla ilgili onay kararı verildiği bildirildi. Alınan karar sonrasında aşıyı uygulamaya alan ülkelere ve diğer paydaşlara, Sinovac aşısının salgın üzerindeki etkinliği ile birlikte üretiminin de uluslararası standartlar dahiline alınmış oldu.

Söz konusu karara ilişkin yapılan yazılı açıklamada Sinovac aşısının bir inaktif aşı kapsamında olduğu, kolay yoldan depolanmasından dolayı da birçok ülkede kolaylıkla kullanılabildiğine dikkat çekildi. Şuan için sunulan mevcut kanıtların dikkate alınarak aşının 18 yaş ve üzerine 2 ila 4 hafta aralıklarla kullanımın doğru olacağı ve aşının bu yönde uygulanmasıyla ilgili planlanmasının yapılması gerektiği belirtildi.


Son Güncelleme: 01.06.2021 20:20
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Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık ÖrgütüSinovacCoronaVac AşısıAcil Kullanım Onayı
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