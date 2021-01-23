Türkiye Sputnik V aşısının üretimi için Rusya'ya evet dedi

Geçtiğimi günlerde bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuşmasında Rusya ile aşı üretimi ile ilgili görüşmelerin başladığını söylemişti. Bakan Koca Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile birlikte Rusya tarafından koronavirüse karşı geliştirilen 'Sputnik V"' aşısı başta olmak üzere sağlık alanındaki bir takım iş birlikleri sağlanması anlamında değerlendirmeler yapıldığını bildirmişti.

Gelen son dakika bilgisine göre ise yapılan görüşmelerin neticeye vardığı ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'nun (RDIF), geliştirilennın'de üretimin yapılması için bir Türk ilaç şirketi ile anlaşma imzalandığı öğrenildi.

İki ülke arasında üretim için gerekli teknoloji transferlerinin başladığının belirtildiği açıklamada gelecek zamanda üretimin daha da fazla hale getirilme olasılığının değerlendirildiği ve aşının hem Türkiye iç pazarına hem de dış pazara sevkiyatının sağlaması için gerekli çalışmaların başlatılacağı aktarıldı.