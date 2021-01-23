İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi sosyal medyayı ikiye böldü
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi...
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında 8 ve 12'nci sınıflara özel izin!
Son Dakika
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında...
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Bilim kurulu üyesi açıkladı
Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kısıtlama ve aşı ile ilgili önemli açıklamalar
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kısıtlama ve aşı...

Türkiye Sputnik V aşısının üretimi için Rusya'ya evet dedi

Türkiye, Rusya ile yapılan görüşmeler sonrasında Sputnik V aşısının üretimi için gerekli anlaşmaları imzaladı. Anlaşmanın duyurusu Rusya tarafından yapıldı.

23 Ocak 2021 Cumartesi 13:48
Türkiye Sputnik V aşısının üretimi için Rusya'ya evet dedi
Takip Et:

Geçtiğimi günlerde bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuşmasında Rusya ile aşı üretimi ile ilgili görüşmelerin başladığını söylemişti. Bakan Koca Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile birlikte Rusya tarafından koronavirüse karşı geliştirilen 'Sputnik V"' aşısı başta olmak üzere sağlık alanındaki bir takım iş birlikleri sağlanması anlamında değerlendirmeler yapıldığını bildirmişti.

Gelen son dakika bilgisine göre ise yapılan görüşmelerin neticeye vardığı ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'nun (RDIF), geliştirilen Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimin yapılması için bir Türk ilaç şirketi ile anlaşma imzalandığı öğrenildi. 

İki ülke arasında üretim için gerekli teknoloji transferlerinin başladığının belirtildiği açıklamada gelecek zamanda üretimin daha da fazla hale getirilme olasılığının değerlendirildiği ve aşının hem Türkiye iç pazarına hem de dış pazara sevkiyatının sağlaması için gerekli çalışmaların başlatılacağı aktarıldı.



Son Güncelleme: 23.01.2021 13:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeRusyaSputnik V Aşısıüretim Anlaşması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bill Gates, koronavirüs aşısı yaptırdı
Bill Gates, koronavirüs aşısı yaptırdı
Twitter, Trump'ın fotoğrafını paylaşarak intikam çağrısında bulunan Hamaney'in hesabını askıya aldı
Twitter, Trump'ın fotoğrafını paylaşarak intikam çağrısında bulunan Hamaney'in hesabını askıya aldı
Almanya, Irak'ta 32 kişinin öldüğü terör saldırısını kınadı!
Almanya, Irak'ta 32 kişinin öldüğü terör saldırısını kınadı!
Mısır'da koronavirüs nedeniyle 3 doktor daha hayatını kaybetti
Mısır'da koronavirüs nedeniyle 3 doktor daha hayatını kaybetti
Simpsonlar'ın son kehaneti, pes dedirtti!
Simpsonlar'ın son kehaneti, pes dedirtti!
NASA'dan müthiş kampanya! Kazanan tam 500 bin dolar ödül
NASA'dan müthiş kampanya! Kazanan tam 500 bin dolar ödül

Popüler Haberler

Acil nakit ihtiyacı olan sicili bozuk vatandaşa kamu bankalarından anında kredi
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 23 Ocak 2021 Cumartesi
Yasal takip nedir? Yasal takip sürecinde ne yapılmalı?
Bugün hangi maçlar var? 23 Ocak 2021 Cumartesi Tv kanalları maç programı
Evde bakım maaşı ödenmeye başladı mı? 23 Ocak 2021 Cumartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama
Güncel gümüş fiyatları 23 Ocak 2021 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Whatsapp bellek yetersiz hatası nasıl çözülür? Whatsapp fotoğraf gönderemiyorum bellek yetersiz!
Maria ile Mustafa Gonca kimdir? Tuğba Tutuğ kimdir, nereli yaşı kaç?
Güz Masalı bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
Star TV Menajerimi Ara dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi beğenildi mi?
Kim Milyoner Olmak İster başvuru başvuru formu
2019 MEB lise E okul boş kontenjan sorgulama sayfası - Eokul boş kontenjanları sorgulama
2021 ÖSYM - YÖK - MEB YKS Coğrafya konuları ve soru dağılımları
EGM, en az lise mezunu polis ve PÖH alımları yapacak!
Zula ve okey oyunları için ücretsiz pepsi kodları
Asgari geçim indirimini etkileyen faktörler nelerdir? 2021 AGİ hangi durumlarda ödenmez?
AÖO 2020 2. Dönem sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu? AÖO 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Rüyada ceviz toplamak görmek ne anlama gelir? Rüyada ceviz toplamak görmenin anlamı
İŞKUR evde ev hanımlarına ek iş imkanı
Ziraat Bankası online kredi başvurusu nasıl yapılır? 2021
2021 Fındık desteklemeleri ne zaman ödenecek?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.