Türkiye en zeki ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada? Dünyanın en zeki 10 ülkesi belli oldu

Dünyadan bir çok bilim insanının ortaklaşa yürüttüğü araştırmalar sonucunda dünyanın en zeki 10 ülkesi belli oldu. Zeka katsayısı veya bir diğer adıyla IQ’su en yüksek olan ülkeler sıralamasında birinciliği Hong Kong ve Singapur paylaşırken, ikinci sırada Güney Kore ve üçüncü sırada ise Çin ile Japonya bulunuyor. Türkiye’nin en zeki ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada olduğu ise ülkemizdeki bir çok vatandaşın merak ettiği konular arasında bulunuyor.

Dünyanın En Zeki 10 Ülkesi Belli Oldu

Bilim insanların yaptığı araştırmalar sonucunda dünyanın en zeki 10 ülkesi netlik kazandı. İşte dünyanın en zeki 10 ülkesi:

1. Hong Kong: 108

2. Singapur: 108

3. Güney Kore: 106

4. Çin: 105

5. Japonya: 105

6. Tayvan: 104

7. İtalya: 102

8. İsviçre: 101

9. Moğolistan: 101

10. İzlanda: 101

Türkiye En Zeki Ülkeler Sıralamasında Kaçıncı Sırada?

Türkiye, dünyanın en zeki ülkeleri sıralamasında maalesef ilk 10’un dışında kaldı. Yapılan araştırmalara göre Türkiye’nin IQ ortalaması 90 olarak belirlendi. Yani Türkiye ilk 20 içinde yer alıyor.