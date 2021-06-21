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Türkiye, AB Liderler Zirvesi'nin gündeminde

AB Liderler Zirvesi bu hafta toplanıyor. Zirvenin gündeminde yer alan ülkelerden birisi de Türkiye olacak. İşte detaylar…

21 Haziran 2021 Pazartesi 16:33
Türkiye, AB Liderler Zirvesi'nin gündeminde
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Avrupa Birliği dışişleri bakanları bugün Lüksemburg’da toplanıyor. Toplantıda Belarus’a yapılacak yeni yaptırımlarla ilgili kararlar verilecek. Toplantıda ele alınacak asıl gündemin maddeleri Belarus, Irak ile Latin Amerika ve Karayipler yer alırken, AB ile Türkiye arasındaki ilişkiler de konuşulacak.

AB bakanlarının, geçtiğimiz ayda Atina-Vilnius seferi yapıldığı sırada bomba ihbarından dolayı Belarus Minsk’e indirilen yolcu uçağındaki muhalif gazeteci Roman Protasevi’in gözaltına alınmasında dolayı ülkeyle ilgili yeni bir yaptırım kararının alınması bekleniyor. Ayrıca yaptırıma uçağın indirilmesi konusunda payı olan seksene yakın kişiyle kuruluşun da dahil olması bekleniyor.

AB dışişleri bakanları, bugün yapılacak toplantıda Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’le bir arada olacak. Irak konusuyla ilgili, AB’nin Irak’a yaptığı yardımlarla ülkede Ekim ayında gerçekleşecek seçimlerden önce AB’nin gözlemci heyetini yollaması, seçimlerin sağlıklı olarak yapılması adına gerekli olan yardımlar gibi konular masaya yatırılacak.

Bu hafta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi’nde masaya yatırılacak konular arasında Türkiye de bulunduğundan dolayı dışişleri bakanlarının gündemlerinde Türkiye’nin de olması bekleniyor.

AB’li yetkililer, Türkiye’yle AB arasındaki uzun süreli gergin ilişkinin olumlu yöne doğru gittiğini ve bunun sürdürülmesi isteğinde olduklarını vurguluyor. AB tarafı, D. Akdeniz bölgesinde durumların sakinleştiğini, bu gelişmeyi olumlu değerlendirdiklerini belirtirken aynı zamanda Türkiye’yle Yunanistan arasında yapılacak ikili görüşmelere başlanmasına da olumlu bakıyorlar.


Son Güncelleme: 21.06.2021 16:33
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Ab Liderler Zirvesi GündemiTürkiye Ab Liderler Zirvesi Gündeminde
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