Türk-Yunan görüşmesi için kritik saatte geri sayım başladı!

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesi sonrası iki ülke askeri heyetlerinin bir araya gelerek bir istikşafi toplantısının yapılmasına karar verildiği belirtilirken açıklamada "Türkiye ile Yunanistan arasında 'ayrıştırma usullerinin' görüşüleceği teknik toplantının bugün Brüksel'de Türkiye saati ile 15.00'te yapılması planlanıyor." denildi.
Son Güncelleme: 18.01.2021 15:53