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Türk-Yunan görüşmesi için kritik saatte geri sayım başladı!

Türkiye askeri heyetleri ile Yunanistan askeri heyetleri arasında başlayacak olan teknik görüşmelere sayılı saatler kaldı. İki ülke arasında gerçekleşecek olan istikşafi görüşmeleri Türkiye saati ile saat 15.00'da başlanaması planlanıyor.

18 Ocak 2021 Pazartesi 15:53
Türk-Yunan görüşmesi için kritik saatte geri sayım başladı!
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Türkiye ile Yunanistan arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı bir toplantı gerçekleştirilecek, İki ülke askeri heyetleri arasında gerçekleşecek olan toplantının bugün saat 15:00'de başlaması bekleniyor.  Kritik görüşme NATO karargahının bulunduğu Belçika'nın Brüksel kentinde yapılacak.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesi sonrası iki ülke askeri heyetlerinin bir araya gelerek bir istikşafi toplantısının yapılmasına karar verildiği belirtilirken açıklamada "Türkiye ile Yunanistan arasında 'ayrıştırma usullerinin' görüşüleceği teknik toplantının bugün Brüksel'de Türkiye saati ile 15.00'te yapılması planlanıyor." denildi.



Son Güncelleme: 18.01.2021 15:53
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Anahtar Kelimeler:
Ayrıştırma UsulleriToplantıAskeri HeyetYunanistanTürkiye
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