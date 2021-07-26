Tunus’ta hükümet karşıtı protestolar giderek artıyor

’ta hükümet karşıtılar devam ediyor. Ülkenin birçok noktasında toplanan vatandaşlar pandemi sürecinde ekonomik ve sosyal alanlarda vatandaşlara gerekli yardımın yapılmaması üzerine Tunus Başbakanı Hişam El- Meşişi’nin görevden alınmasını ayrıca Tunus Halk Temsilcisi Meclisi’nin de dağıtılmasını istiyor.

Tunus’un Munastır, Safakes, El Kaf ve Sousse şehirlerinde Nahda Hareketi partisinin ofislerine saldırılar düzenleniyor. Tuzer şehrinde bulunan parti genel merkezi kundaklanmaya çalışıldı. Tunus polisi ve kundakçılar arasında arbede yaşandı.