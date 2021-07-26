Tunus’ta hükümet karşıtı protestolar giderek artıyor

26 Temmuz 2021 Pazartesi 18:00
Tunus
’ta hükümet karşıtı protesto
lar devam ediyor. Ülkenin birçok noktasında toplanan vatandaşlar pandemi sürecinde ekonomik ve sosyal alanlarda vatandaşlara gerekli yardımın yapılmaması üzerine Tunus Başbakanı Hişam El- Meşişi’nin görevden alınmasını ayrıca Tunus Halk Temsilcisi Meclisi’nin de dağıtılmasını istiyor.
Tunus’un Munastır, Safakes, El Kaf ve Sousse şehirlerinde Nahda Hareketi partisinin ofislerine saldırılar düzenleniyor. Tuzer şehrinde bulunan parti genel merkezi kundaklanmaya çalışıldı. Tunus polisi ve kundakçılar arasında arbede yaşandı.
Son Güncelleme: 26.07.2021 18:00
Takip Et: