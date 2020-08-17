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Tüm uyarılara rağmen açılan gece klübü 500 kişiye korona bulaştırdı

Küresel çapta yaşanan korona virüs pandemisi devam ederken Kanada'da bir gece klübü tüm uyarılara rağmen kapılarını açınca 500 kişiye hastalık bulaştı.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 17:49
Tüm uyarılara rağmen açılan gece klübü 500 kişiye korona bulaştırdı
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Çin'de ortaya çıkan korona virüs kabusu hız kesmeden devam ederken ülkelerin normalleşme sürecide devam ediyor.

Bu kapsamda yeni normale başlamaya çalışan Avrupa ülkelerinden birisi de Kanada. Hastalığı kısmen kontrol altına aldığını duyuran Kanada Toronto şehrinde ünlü gece klüblerinden birisi kapılarını tüm uyarılara rağmen geçtiğimiz günlerde açtı.


Gerekli hijyen kurallarının uygulanmadığı gece klübünde 500 kişinin korona virüs hastalığına yakalandığı belirlendi. Yapılan incelemeler sonucunda kentin en bilinen eğlence mekanı olan striptiz kulübünün bu ay toplam 4-5 kez açılıp erkek misafirlerini ağırladığı ortaya çıktı.

Konuyla ilgili açıklama yapan ülkenin önde gelen sağlık profesörlerinden olan Andrew Morris hastalığa yakalanan kişilerin tamamının tespit edilmesinin ne kadar süreceğinin belli olmadığını vurguladı ve bu kişilerin eşleri için üzüldüğünü sözlerine ekledi.

Öte yandan yapılan incelemelerde gece klübünde hijyen ve maske kurallarına yeteri kadar uyulmadığını tespit edildi.



Son Güncelleme: 17.08.2020 17:49
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Anahtar Kelimeler:
KanadaStriptiz Klübü
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