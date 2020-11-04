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Trump'tan posta oylarına tepki: Oylarım sihirli bir şekilde yok oluyor

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat rakibi Joe Biden ile devam eden seçim yarışında Twitter hesabından ilk açıklamalarda bulundu. Trump, posta yoluyla gönderilen oylara 'Oylarım sihirli bir şekilde yok oluyor.' sözleriyle tepki gösterdi.

04 Kasım 2020 Çarşamba 19:36
Trump'tan posta oylarına tepki: Oylarım sihirli bir şekilde yok oluyor
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ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat rakibi Joe Biden ile seçim yarışı devam ederken ilk açıklamalarını Twitter üzerinden yaptı. Mektuplarla gönderilen oy pusulalarına tepki gösteren Trump, oylarının sihirli bir şekilde yok olmaya başladığını ifade etti.


Dün gece Demokratların yönettiği eyaletlerde önde gittiğini söyleyen Trump, sürpriz sandıkların sayılmaya başladığında oylarının sihirli bir şekilde yok olmaya başladığını söyledi. Sonuçların çok ilginç olduğunu belirten Trump ‘’Anketçiler tarihe geçmiş bir şekilde tamamen hatalı.’’ diye konuştu.

Posta ile oy kullanımına karşı olduğunu açıklamıştı

Coronavirüs nedeniyle posta ile oy kullanımı seçimin merkezini oluşturmakta. Bu süreçte 9 eyalet ile başkent D.C.’de bütün seçmenlere otomatik oy pusulaları gönderildi. 35 eyalet yalnızca talep eden ve 6 eyalet ise sandığa gidemeyen, ciddi mazeretleri olanlara oy pusulaları gönderildi. Böylelikle seçmenler destekledikleri adayları işaretleyerek posta yoluyla seçim merkezlerine gönderme imkanına sahip oldu.

‘’Demokratlar oy çalacak.’’

Trump, postayla oy kullanma yoluna karşı olduğunu pek çok kez ifade etmiş ve ‘’Demokratlar oy çalacak.’’ diye konuşmuştu.



Son Güncelleme: 04.11.2020 19:36
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Donald TrumpJoe Biden
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