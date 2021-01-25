Trump'ın transseksüel bireyleri orduya alma hakkındaki kararını Biden geçersiz kıldı!

Biden, Donald Trump’ın transseksüellerin orduya katılmasını yasaklayan karanameyi kaldırdı!

ABD Başkanı Joe Biden’ın yeni kararı dikkat çekti. Eski başkan Donald Trump’ın yürürlüğe sürdüğü transseksüellerin orduya katılması konusundaki yasağı ortadan kaldırdı.

20 Ocak tarihinde yemin ederek ABD’nin yeni başkanı olan Biden, eski kararları geçersiz kılan yeni kararlar almaya başladı ve bu kararları uygulamaya geçirmeye devam etmekte. Kararlılığını ortaya koyduğunu, bugün alınan yeni kararla daha da iyi anladığımız Biden, yeterli vasıflara sahip olan, orduya katılmasına engel olan bir durum olmayan herkesin orduda görev alabileceğini ve alması gerektiğini vurgulayarak, transseksüel bireylere yönelik olan orduya katılma yasağını ortadan kaldırdığını duyurdu.

Beyaz Saray’dan gündemde ola karar hakkında şu açıklama yapıldı.

“ Başkan Biden, cinsel kimliğin ordu hizmetine engel olmaması gerektiğine ve Amerika’nın gücünün çeşitlilikte olduğuna inanıyor.”

Amerikan Ordusu’nda transseksüel kararları

Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın 2016 yılının haziran ayında Pentagon’un transseksüel bireyleri personel olarak işe alması ve bu eğilimi olan personellerin tıbbi masraflarının karşılanması konusunda karar vermiş ve bu kararın uygulamaya geçirilmesi için Pentagon’a 1 sene kadar süre vermişti.

Süre dolmuştu ve Donald Trump, bu konuda Obama ile aynı fikirde olmadığını açıkça belirtmişti. Transseksüellerin orduya alınmasını istemediğini, bu duruma karşı olduğunu belirtmiş ve hazır gündemde olan bu konuyu durdurmaya ilişkin çalışmalar yapmıştı.

2018 yılının Mart ayında bu bireylerin bazı istisna durumlar haricinde orduda görev yapmalarını yasaklayan bir karaname imzalamıştı.

Donald Trump’ın almış olduğu bu karara tam olarak 4 tane dava açılmış ve uygulama durdurulmuştu. Fakat ABD Yüksek Mahkemesi, 2019 yılı Ocak ayında ortada olan bu karanameye onay vermişti.

Biden’ın başkanlık koltuğuna oturması ile bu karaname ortadan kalktı ve bugün imzalanan anlaşma ile transseksüel bireylerin orduya katılması konusunda herhangi bir yasak mevcut durumda değil.