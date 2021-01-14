Trump'a azil şoku! Görevden alınmasına Senato karar verecek

ABD Kongresi'ne yapılan baskın sonrası toplantı kararı alan Temsilciler Meclisi, toplantıda Başkan Donald Trump için hazırlanan ve isyana teşvik etmesiyle suçlandığı azil maddesini kabul edildi. Azlin kabulü sonrası ise Senatonun 3'te 2'si kabul oyunu çıkarırsa Trump başkanlık görevinden alınacak.

Demokratların çoğunluğu oluşturduğu Temsilciler Meclisi üyeleri 6 Ocakta yaşanan olaylar sonrası Trump'ın görevden alınmasıyla ilgili hazırlanan tasarıyla Trump'ı o gün yaşanan şiddetten sorumlu tuttular ve azil maddesinde Başkan isyana teşvik'le suçlandı.

Beklenenden uzun süren toplantıda genel kurul oylamasına geçildi ve oylamada Trump için hazırlanan azil maddesinde 197 hayır oyu kullanılırken 232 evet oyu kullanıldı. 232 evet oyu ile kabul edilen azil maddesi 10 Cumhuriyetçi vekilin evet oyu vermesi dikkatlerden kaçmadı. Yapılan oylama sonucu olarak ta ABD'nin 45. Başkanı olarak görevde bulunan Trump, ülke tarihinde görevden alınmasıyla ilgili 2 kez suçlanan ilk başkan olarak tarihe geçti.

Azil süreciyle ilgili asıl yargılama ve Trump'ın gerçek suçlu olup olmadığına ise Senatonun oyları karar verecek. Söz konusu oylamanın ise ne zaman yapacağı ise henüz netleşmiş değil. Senato Trump’ın suçunun sabit olarak karar vermesi için de 100 senatörde 3’te 2’sinin, kabul yönünde oy kullanması gerekiyor.