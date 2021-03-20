Tokyo Olimpiyatları'na Kovid-19 engeli!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Japonya'da düzenlenmesi planlanan 2020 yılı Tokyo Olimpiyatları ile birlikte Paralimpik Oyunları için yurt dışından seyirci kabul edilmeyeceği bildirildi. Yapılan bildiride ise koronavirüs salgını gerekçe gösterildi.
Alınan kararın katılımcıların onayı ile birlikte alındığı ve kararın asıl amacının Japon halkının güvenliği ile ilgili olduğunun belirtildiği açıklamada, bu sayede oyunların sağlıklı bir ortamda gerçekleştirilmiş olacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca; bu güne kadar olimpiyatları seyretmek için bilet alan seyircilere de bilet bedellerinin iade edileceği ifade edildi.
Son Güncelleme: 20.03.2021 21:42