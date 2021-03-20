Tokyo Olimpiyatları'na Kovid-19 engeli!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Japonya'da düzenlenmesi planlanan 2020 yılı Tokyo Olimpiyatları ile birlikte Paralimpik Oyunları için yurt dışından seyirci kabul edilmeyeceği bildirildi. Yapılan bildiride ise koronavirüs salgını gerekçe gösterildi.

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) tarafından yapılan yazılı açıklamada, IPC, Tokyo Metropol Hükümeti (TMG) ile birlikte Tokyo Olimpiyat Komitesi'nin video konferans yöntemi ile bir araya geldiği ve toplantıya ayrıca Japon hükümetinin de katıldığı belirtildi. Gerçekleştirilen toplantıda Kovid-19 salgınının dünya genelindeki son durumunun değerlendirildiği ve halen devam eden pandemi süreci nedeniyle 2020 yılı Tokyo Olimpiyatları'nda ve Paralimpik Oyunları'nda yurt dışından ülkelerine seyirci alınmaması konusunda görüş birliğine varıldığı kaydedildi.

Alınan kararın katılımcıların onayı ile birlikte alındığı ve kararın asıl amacının Japon halkının güvenliği ile ilgili olduğunun belirtildiği açıklamada, bu sayede oyunların sağlıklı bir ortamda gerçekleştirilmiş olacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca; bu güne kadar olimpiyatları seyretmek için bilet alan seyircilere de bilet bedellerinin iade edileceği ifade edildi.