Tokyo Olimpiyatları öncesi önemli karar

Japonya’da artan koronavirüs vaka sayıları nedeniyle, ülkede bulunanlar diğer ülke federasyonlarından ve olimpiyat komitesinden tunuvaya katılacak resmi yetkililerin sayısını düşürmelerini talep etti.

Japon Kyodo Haber Ajansı’nın iddiasına göre, Covid-19 vakalarının tekrar artış göstermesi nedeniyle Organizasyon Komitesi, diğer ülkelerden Japonya’daki olimpiyatlara katılacak kişi sayısının daha önce belirlenen sayının da aşağısına çekecek.

Geçen sene 180 bin kişiyle yapılması planlanan Tokyo Olimpiyatları, salgın nedeniyle ertelenmişti. Bu sene ise 90 bin kişi kapasitesine indirilerek gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Ancak koronavirüs vakalarının düşüşe geçmemesi halinde bu sayının daha da azaltılacağı belirtiliyor.

Tokyo Olimpiyatları’nın 23 Temmuz – 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenlenmesi bekleniyor. Olimpiyatlara kabul edilecek 78 bin kişinin yaklaşık 15 bininin sporcu olacağı tahmin ediliyor.