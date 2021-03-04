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Tokyo hükümeti karşı çıktı! “Anal Kovid-19 testi istemiyoruz!”

Tokyo Hükümeti Pekin’den, Japon vatandaşlara çağrı yapıldı. Kovid-19 testinin analdan yapılmamasını isteyen hükümet Kabine Toplantısında anal yolla uygulanan PCR testlerin ‘psikolojik sıkıntı’ çıkaracağını söyledi.

04 Mart 2021 Perşembe 13:58
Tokyo hükümeti karşı çıktı! “Anal Kovid-19 testi istemiyoruz!”
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Japonya, Çin’de anal yolla yapılan koronavirüs testlerinin, ülkeyi ziyaret eden vatandaşlar için uygulanmaması talebinde bulundu. Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, basın toplantısının ardından Çin’i ziyaret amaçlı gelen Japon vatandaşların Kovid-19 testlerine karşı tepkisini dile getirdi.

Anal yoldan yapılan test “psikolojik sıkıntı veriyor”!

Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, basın toplantısı sırasında anal yolla uygulanan PCR testlerinin “psikolojik sıkıntı” verdiğini söyleyerek vatandaşlardan şikâyet aldığını belirtti. Bu sebeple Çin’i ziyaret eden Japonların, bu tip uygulanan Kovid-19 testlerine tabi tutulmaması gerektiğini belirtti.

Talep sonrası, Çin politikası değiştirmedi!

Dünyanın hiçbir yerinde bu tür uygulama olmadığını söyleyen Kato, Japonya’nın Pekin Büyükelçiliğine iletilen talep sonrası, politika değişikliği görülmediğini belirtti.



Son Güncelleme: 04.03.2021 13:58
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Anahtar Kelimeler:
Kovid-19TokyoJaponPcrPsikolojik Sıkıntı
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