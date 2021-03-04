Tokyo hükümeti karşı çıktı! “Anal Kovid-19 testi istemiyoruz!”

Japonya, Çin’de anal yolla yapılan koronavirüs testlerinin, ülkeyi ziyaret eden vatandaşlar için uygulanmaması talebinde bulundu. Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, basın toplantısının ardından Çin’i ziyaret amaçlı gelen Japon vatandaşların Kovid-19 testlerine karşı tepkisini dile getirdi.

Anal yoldan yapılan test “psikolojik sıkıntı veriyor”!

Talep sonrası, Çin politikası değiştirmedi!

Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, basın toplantısı sırasında anal yolla uygulanantestlerinin “psikolojik sıkıntı” verdiğini söyleyerek vatandaşlardan şikâyet aldığını belirtti. Bu sebeple Çin’i ziyaret eden Japonların, bu tip uygulanan Kovid-19 testlerine tabi tutulmaması gerektiğini belirtti.

Dünyanın hiçbir yerinde bu tür uygulama olmadığını söyleyen Kato, Japonya’nın Pekin Büyükelçiliğine iletilen talep sonrası, politika değişikliği görülmediğini belirtti.