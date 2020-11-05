Titanik'te hayatını kaybeden papazın yazdığı mektup satışa sunuldu!

1912 yılında Atlas Okyanusu'nda talihsiz biçimde buz dağına çarparak batan ve 1500 kadar kişinin hayatına kaybettiği Titanik gemisinde papaz olan John Harper’ın son anlarında yazdığı mektup açık arttırma ile satışa sunuldı.

Londra’dan Chicago’ya giden John Harper, yanında bulunan kız kardeşini ve kızını filikalara bindirip, kendi can yeleğini bir yolcuya vererek gemiden ayrılmadı. Harper’ın bu sırada yazdığı mektup 38.000-64.000 Dolar arasında satışa çıkarıldı. Mektup’ta Harper, bir din adamına teşekkürlerini sunuyor. İşte 1912 yılından kalan o mektup..