Tırnakta ki İzler Koronavirüs Belirtisi Olarak Gündeme Geldi

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını için her ülke araştırmalara ve tedavi yeniliklerine devam ediyor. İngiltere’de yapılan araştırma sonucundan koronavirüs geçiren bir kimsenin tınaklarından anlaşıldığı ortaya çıktı. İngiliz Profesör Tim Spector, tınakta oluşan izler sonucundan kişinin daha önce virüse yakalandığı belli olmaktadır. Spector, ‘’Beau çizgileri’’ olarak da bu tınak izlerini adlandırmakta. Bu çizgilerin oluşması vücudun enfeksiyondan kurtulduğunu da işaret eder.

2 yıldır dünyaya yayılan koronavirüs hakkında bütün bilim insanları tarafından incelemeler ve araştırmalar yapılıyor. Vatandaşların sorularını yanıtlamak için yapılan bu araştırmalar seyrine devam ediyor.

Tınak izleri enfeksiyonun bittiğine işaret ediyor

Yapılan incelemeler sonucunda Spector, bir kişinin önceden koronavirüs geçirip geçirmediğine dair yenilik bulduğunu iddia ediyor. İngiliz Metro gazetesinde yer alan bu bilgi doğrultusunda birçok kişide acaba soruları sorulmaya başladı. Bu çizgiler virüsü atlattıktan sonra vücudun temizlendiği anlamına geldiği de söyleniyor. Bu çizgilerinin adını da ‘Beau çizgileri’ olarak belirlenmiştir.

Bu çizgilerin birçok insan da bulunması da kafaları karıştırdı. Herkes tarafından merak edilen bu konu hakkında gerekli araştırmaların çoğaltılacağı duyuruldu. Geçtiğimiz yıllarda kızamık ve Kabakulak hastalığına yakalanan insanlarda ortaya çıkan bu iddia günümüzde koronavirüs salgını ile de tekrardan ortaya çıkmıştır. Henüz netliğini kazanmayan bu belirti araştırmalarına devam edilecektir.

Çizgiler daha ciddi hastalıkların habercisi olabilir

Tınaklarında izler olup da virüse yakalanmayanların sayısının fazlalığı kafalarda başka sorunları olup olmadığına dair çelişkileri arttır. Bu çizgilerin nedeni olarak cilt rahatsızlıkları, yetersiz beslenme gibi durumlarında neden olacağı biliniyor. Yapılan araştırmalar sonucunda tınak çizgilerinin tiroid hastalığı, diyabet ve demir eksikliklerinden dolayı olabileceği de gündem de yer alıyor.