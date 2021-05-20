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TikTok'ta yapılan cesaret yarışmasında kafasına sıkan genç canından oldu!

TikTok'ta gerçekleştirilen 'cesaret yarışmaları' gençler arasında tehlike saçmaya devam ederken son olarak Pakistan'da bir genç yarışma için TikTok videosu çekerken canından oldu. Kafasına silah sıkan genç olay anında hayatını kaybetti.

20 Mayıs 2021 Perşembe 13:32
TikTok'ta yapılan cesaret yarışmasında kafasına sıkan genç canından oldu!
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Dünyanın en çok kullanıcılarına sahip sosyal medya platformlarından biri olan TikTok'ta eğlenceli videoların yanı sıra cesaret yarışmalarının da gençleri tehlikeli bir yere sürüklemeye devam ediyor.

Dünyanın bir çok yerinde yapılan 'cesaret yarışmaları' nedeniyle yaralananların yanı sıra hayatını kaybedenlerde oluyor. Manşetler bu durumun ne kadar tehlikeli boyuta çıktığını yazsalar da yarışmaların devam ettiği görülüyor. Son olarak Pakistan'da aynı tehlikeli durum yaşandı ve bir genç video sevdası yüzünden canından oldu.

Pakistan'da polis kayıtlarında elde edilen bilgilere göre Pakistanlı bir gencin TikTok için 'sahte intihar' içerikli video çekmeye çalışırken elindeki silahın ateş alması sonucu kendisini başından vurarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Hamidullah isimli 19 yaşındaki gencin TikTok'ta 600'e yakın videosu olduğu ve çevresinde de iyi biri olarak tanındığı belirtilirken 8 binden fazla takipçisine sahte intihar videosu çekmeye çalışırken kendi kafasına yanlışlıkla sıktığı ve bu yüzden hayatını kaybettiği belirtildi.

Swat Valley bölgesinde meydana gelen olayda video çekmek için kullanılan silahın boş olduğunu sanan Hamidullah'ın silahı şakağına dayadığı ve daha sonra tetiği çektiği, dolu olan silahtan çıkan kurşunun ise başını parçalayarak olay yerinde hayatını kaybetmesine neden olduğunun bildirildiği açıklamada videonun TikTok'a hiç yüklenmediğini fakat gencin bazı arkadaşlarının olay anını sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüldü.


Son Güncelleme: 20.05.2021 13:32
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Anahtar Kelimeler:
PakistanTikTokCesaret YarışmasıSilahKafasına Sıktı
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