TikTok'ta bir kullanıcı Sevgililer Gününde eşine sosyal medyada beğendiği kadınların fotoğraflarını verdi!

TikTok’ta Gloria adlı kullanıcı 14 Şubat Sevgililer Gününde eşine sosyal medya üzerinden beğendiği kadınların fotoğraflarından oluşan bir albüm hediye etti.
16 milyon görüntüleme
Sevgililer Gününde eşine Instagram’da beğendiği fotoğrafları bastıran ve bunu albüm haline getiren kadının hediyesinin videosu 16 milyon kişi tarafından izlendi.
Hediyeyi eşine verdiğinde eşi ‘Bu ne’ diye sordu. Gloria’nın açıklaması üzerine hediyeyi beğendiğini söyleyerek gülmeye başladı.
Son Güncelleme: 15.02.2021 01:44