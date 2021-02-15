TikTok'ta bir kullanıcı Sevgililer Gününde eşine sosyal medyada beğendiği kadınların fotoğraflarını verdi!

TikTok’ta Gloria adlı kullanıcı 14 Şubat Sevgililer Gününde eşine sosyal medya üzerinden beğendiği kadınların fotoğraflarından oluşan bir albüm hediye etti.

16 milyon görüntüleme

TikTok’ta Gloria ismi ile videolar çeken bir kullanıcı ‘Siz erkeğinize Sevgililer Günü hediyesi olarak ne aldınız’ sorusu ileda bulundu. Sevgilisine kendi verdiği hediyeyi paylaşan Gloria’nın videosu büyük beğeni çıktı.

Sevgililer Gününde eşine Instagram’da beğendiği fotoğrafları bastıran ve bunu albüm haline getiren kadının hediyesinin videosu 16 milyon kişi tarafından izlendi.

Hediyeyi eşine verdiğinde eşi ‘Bu ne’ diye sordu. Gloria’nın açıklaması üzerine hediyeyi beğendiğini söyleyerek gülmeye başladı.