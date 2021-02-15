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TikTok'ta bir kullanıcı Sevgililer Gününde eşine sosyal medyada beğendiği kadınların fotoğraflarını verdi!

TikTok'ta bir kullanıcı Sevgililer Gününde eşine sosyal medya hesabı üzerinden beğendiği kadınların fotoğraflarını birleştirerek albüm hediye etti. Hediyeyi gören eş şaşkına uğrarken açıklamalar sonrasında gülmeye başlayarak beğendiğini söyledi.

15 Şubat 2021 Pazartesi 01:44
TikTok'ta bir kullanıcı Sevgililer Gününde eşine sosyal medyada beğendiği kadınların fotoğraflarını verdi!
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TikTok’ta Gloria adlı kullanıcı 14 Şubat Sevgililer Gününde eşine sosyal medya üzerinden beğendiği kadınların fotoğraflarından oluşan bir albüm hediye etti.

TikTok’ta Gloria ismi ile videolar çeken bir kullanıcı ‘Siz erkeğinize Sevgililer Günü hediyesi olarak ne aldınız’ sorusu ile paylaşımda bulundu. Sevgilisine kendi verdiği hediyeyi paylaşan Gloria’nın videosu büyük beğeni çıktı.

16 milyon görüntüleme

Sevgililer Gününde eşine Instagram’da beğendiği fotoğrafları bastıran ve bunu albüm haline getiren kadının hediyesinin videosu 16 milyon kişi tarafından izlendi.

Hediyeyi eşine verdiğinde eşi ‘Bu ne’ diye sordu. Gloria’nın açıklaması üzerine hediyeyi beğendiğini söyleyerek gülmeye başladı.

 



Son Güncelleme: 15.02.2021 01:44
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Anahtar Kelimeler:
TikTokSevgililer GünüSosyal MedyaAlbüm16 MilyonGörüntülemePaylaşım
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