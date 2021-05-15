Thodex Vurgunu Özer için Sayılı Günler

Thodex vurgunu ile adını duyuran Faruk Fatih Özer’in abisinin yakalanması üzerine operasyonlar arttırıldı. Anavutluk’a kaçtığı bilinen Özer için Türk polislerin oraya gitmesi ile operasyonlar devam etmektedir.

Kripto para borsasında yaptığı bu vurgun sonucunda ülkeyi terk etmesi üzerine Özer’in yakalanması için başlatılan operasyona başkent Tiran merkezli 4 ülkede devam ettiği biliniyor.

48 saatte iade edilecek

Thodex kurucusu ve Ceo’su olan Özer bu vurgundan sonra Anavutluk’a kaçarak izini kaybetmeye çalıştı. Özer bulunduğu takdirde Anavutluk mahkemesinde yargılanacaktır. Fakat orda her hangi bir suç işlemediğinden ötürü herhangi bir ceza söz konusu değil.

Yapılan operasyonlar sayesinde az zaman kaldığı belirtilirken kırmızı bülten ile her yer de arandığı da ifade ediliyor. Yakalandığı takdirde yeni pasaport işlemleri yapılarak İnterpol’e teslimat gerçekleşecek. Son aşama olarak ise İnterpol’e teslim edilen suçlu 48 saat içerisinde Türkiye’ye teslim edilir.