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Thodex Vurgunu Özer için Sayılı Günler

Son zamanlarda gündem de yer alan Thodex vurgunu herkes için merak konusu oldu. Yapılan operasyonlar sonucunda hala kurucusu Faruk Fatih Özer’in yakalanmaması ile sorular sorulmaya başladı. Kurucusu ve CEO’su olan Özer için yakalanmasının an meselesi olduğu belirtildi. Konu hakkında detaylar haberimizde

15 Mayıs 2021 Cumartesi 14:57
Thodex Vurgunu Özer için Sayılı Günler
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Thodex vurgunu ile adını duyuran Faruk Fatih Özer’in abisinin yakalanması üzerine operasyonlar arttırıldı. Anavutluk’a kaçtığı bilinen Özer için Türk polislerin oraya gitmesi ile operasyonlar devam etmektedir.

Kripto para borsasında yaptığı bu vurgun sonucunda ülkeyi terk etmesi üzerine Özer’in yakalanması için başlatılan operasyona başkent Tiran merkezli 4 ülkede devam ettiği biliniyor.

48 saatte iade edilecek

Thodex kurucusu ve Ceo’su olan Özer bu vurgundan sonra Anavutluk’a kaçarak izini kaybetmeye çalıştı. Özer bulunduğu takdirde Anavutluk mahkemesinde yargılanacaktır. Fakat orda her hangi bir suç işlemediğinden ötürü herhangi bir ceza söz konusu değil.

Yapılan operasyonlar sayesinde az zaman kaldığı belirtilirken kırmızı bülten ile her yer de arandığı da ifade ediliyor. Yakalandığı takdirde yeni pasaport işlemleri yapılarak İnterpol’e teslimat gerçekleşecek. Son aşama olarak ise İnterpol’e teslim edilen suçlu 48 saat içerisinde Türkiye’ye teslim edilir.


Son Güncelleme: 15.05.2021 14:57
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Anahtar Kelimeler:
ThodexözerOperasyon
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