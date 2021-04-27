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Tesla rekora koşuyor

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi olan Tesla’nın karı, yılın ilk çeyreğinde rekor seviyeye ulaştı. Tesla, yılın ilk çeyreğinde 438 milyon dolarlık rekor kar yaptı.

27 Nisan 2021 Salı 01:08
Tesla rekora koşuyor
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Elon Musk’ın sahibi olduğu Amerikalı elektrikli otomobil üretici firması Tesla, yılın ilk çeyreğinde rekor kar yaptı. Tesla, yılın ilk çeyreğine 438 milyon dolar gibi büyük bir kara imza attı.

2021’in ilk çeyrek bilançosunu açıklayan Tesla, geçen yılın aynı dönemine nazaran %74 artışla kârını 10 milyar dolar daha yükseltti. Şirketin kuruluş yılından itibaren en yüksek araç üretim ve teslimatını gerçekleştirdi. Geçen yılın ilk çeyreğinde 5.9 milyar dolar para kazanan Tesla, bu yıl 10.4 milyar dolar para kazandı. Buna göre geçen yıla göre karı %2638 artarak 438 milyon dolara çıktı. Tesla Ocak ayı ile mart ayı arasında dünya genelinde toplamda 185.000 araç satışı gerçekleştirdi.




Son Güncelleme: 27.04.2021 01:08
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Anahtar Kelimeler:
TeslaElon Musk
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